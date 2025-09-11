『ちはやふる−めぐり−』最終回 “めぐる”當真あみ＆“凪”原菜乃華、激闘の果ての“手つなぎ”に感動「涙止まらん」（ネタバレあり）
當真あみが主演、上白石萌音が共演するドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の最終回が10日に放送され、めぐる（當真）と凪（原菜乃華）が激闘の果てに笑顔で手を取り合う姿が描かれると、ネット上には「尊い」「号泣させにきてる」「もう涙止まらん」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】終盤では若宮詩暢役の松岡茉優も登場
全国大会出場を懸けた最終予選。めぐるたち梅園かるた部は、王者・瑞沢と再戦。この対戦で、めぐるはついに疎遠になっていた幼なじみ・凪と直接対決することになる。
試合は両者譲らず一進一退の攻防を繰り広げながらも、千江莉（嵐莉菜）と力（坂元愛登）が続けて敗退。しかし残っためぐる、風希（齋藤潤）、草太（山時聡真）が粘り、3組の運命戦へともつれ込む。
そんな中、草太の作戦が功を奏して、相手のお手付きを誘発。梅園は1勝を挙げるものの、めぐる、風希ともに敗れてしまい、瑞沢が全国大会出場の切符を手にする。
試合終了直後、立ち上がれない梅園のもとに読手を終えた奏（上白石）が駆け寄る。めぐるは悔しさのあまり、周囲の目もはばからずに泣きじゃくるのだった…。
試合会場からの帰り道、めぐると凪はY字路で鉢合わせ。めぐるが「すっごく楽しかったよ」と笑顔を見せると、一方の凪も「うちも」と微笑み、2人は手をつないで1本道へと歩いていく。
幼なじみの2人が戦いを経て再び巡り合い、共に歩き出す姿が描かれると、ネット上には「手つなぎ尊い」「2人が手をつないだところを見れて感動」「キュンキュンしてもうた」などの投稿や「号泣させにきてる」「泣くわこんなん」「もう涙止まらん」といった反響も相次いでいた。
