◆イースタン・リーグ 巨人４―２オイシックス（１０日・Ｇタウン）

右膝痛で離脱していた巨人のＦ・グリフィン投手（３０）が実戦復帰し、順調な回復ぶりをアピールした。イースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）に先発し、８月２日ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来の実戦登板。３回を４６球で１安打無失点に抑え、「４５球（目安）とか、２〜３イニングという計画通りに無事に投げられた。（膝は）大丈夫」と胸をなで下ろした。

直球は最速１４７キロで３回２死までは完全投球。右中間二塁打と四球で２死一、二塁となったが、最後の打者を三直に仕留めた。「真っすぐのコントロールがちょっとばらついた。１軍レベルの打者相手に今日の内容でどこまで通じるか分からない。それ以外のところに関してはおおむね満足している」。桑田２軍監督は「試合で投げることができたということが収穫じゃないかな。ある程度まとまっていて良かった」と評価した。

３年目の今季は開幕６連勝し、７月まで防御率０点台。８月２日に４回４失点で今季初黒星を喫して以降は戦列を離れていたが、「登板翌日の膝の状態を見てそこでまた決めたい」と今後の展望を口にした。シーズン最終盤での１軍復帰がかなえば、２位死守、ＣＳに向けて大きい。

また、２軍は逆転勝利で１０連勝。残り１５試合で２位の西武と１１ゲーム差をつけ、優勝が確実となっている。