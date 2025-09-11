〈「ビルキンのアドリブが生んだ魔法のような瞬間」プロデューサーが明かしたビルキン×PPクリット主演の大ヒットホラーコメディ『紅い封筒』の舞台裏〉から続く

7日閉幕した第21回大阪アジアン映画祭で最も注目を集めた1本は、ルイス・クー主演の『私立探偵』。『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の大ヒットを受けてのルイス・クー人気もあり、チケットは発売開始数分で完売するほどだった。来日した共同監督の2人の単独インタビューを行った。

【写真】この記事の写真を見る（18枚）



チョウ・マンユー監督（左）とジョナサン・リー監督（右） ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

◆◆◆

「松本清張、東野圭吾、湊かなえが好き」

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のルイス・クーが新作で選んだのは、まだ誰も見たことがない、彼自身も演じたことのない、“新しいルイス・クー”の姿だった。

第21回大阪アジアン映画祭で日本初上映された香港映画『私立探偵』（原題：私家偵探）は、クー演じる私立探偵・アウヨンがいくつもの浮気調査を引き受けるうち、謎めいた連続殺人に巻き込まれてゆくサスペンス。陰惨な殺しと並行して、彼は妻の裏切りにも対峙しなければならなくなる。

監督・脚本はジョナサン・リー＆チョウ・マンユー。さらに『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のソイ・チェン監督がプロデュースを務めた強力な布陣だ。来日したリー＆マンユーに、推理映画のおもしろさや創作のこだわり、そして『トワウォ』コンビの仕事をじっくりと聞いた。

「もともと推理小説の大ファンで、日本の作家なら松本清張や東野圭吾、湊かなえさんが大好き。推理モノを通して社会の問題を描きたい、男女の愛を描きたかった」と語るのは、本作のアイデアを提案したマンユーだ。

リー監督のサスペンス映画『第八の容疑者』の脚本を執筆したマンユーは、その製作中から『私立探偵』の構想を練り始めていたという。きっかけは、高校時代の友人と久しぶりに食事をしたことだった。

マンユー 食事中、友人の手がずっと震えていたんです。聞けば、彼女の浮気が原因でうつ病になったという。心の傷は人間にすさまじいダメージを与えます。しかし、他人を肉体的に傷つければ責任を取る必要があるのに対し、心を傷つけることは責任を取らなくていいことになっている。それはおかしいと思い、“裏切り”を題材にしようと考えました。

シナリオに惚れ込んだルイス・クーが演じた鈍臭くて弱気な主人公

私立探偵を題材に選んだのは、「いわゆる“私立探偵もの”が香港で作られなくなりつつあるから」だった。「昔はひとりの対象を、車を使って数人がかりで追いかけていたのが、今はiPhone一台あればいい。現代の私立探偵を描くために取材をしたところ、以前と異なり、女性の浮気調査を男性が依頼するケースが増えていることにも興味を持ちました」とマンユーは語る。

偶然にも、リー監督は若い頃に私立探偵として働いた経験の持ち主だった。「18歳くらいの頃、外国企業の犯罪を調査したことがあるんです」と当時を振り返る。「調査対象は無事に逮捕されましたが、私たちが調査していたこともバレてしまった（笑）。あまりに動きが怪しかったので通報されたのでしょうね」。

こうしてマンユーの企画にリー監督が食いつき、脚本が正式に完成したのは5年前のこと。ルイス・クーもシナリオに惚れ込み、「ぜひ出たい」とプロジェクトに加わった。演じた私立探偵のアウヨンは、失踪者の調査と並行して妻の浮気疑惑にも立ち向かい、公私を混同するも、妻本人とはうまく関われないという役どころだ。

マンユー これまで数百本の映画に出演してきたルイス・クーですが、私立探偵の役は演じたことがなかった。しかもこの映画の主人公は、彼が演じてきたクールでかっこいいキャラクターではなく、鈍臭くて弱気な男性。脚本を読んで驚いたそうですが、ぜひ演じたいと言ってくれました。

リー＆マンユーがこだわったのは、“私立探偵もの”を現代の香港映画に蘇らせること。また、推理サスペンスでありながらも「犯人は誰か、トリックは何か」を追う王道のミステリーにはしないことだった。「犯人を隠すことはしていません。映画を観ていればすぐにわかるはず」という。

マンユー 大切にしたのは「どうやったのか」ではなく「なぜやったのか」。殺人事件の犯人が自分に似ている、その恐ろしさを感じられる映画にしたかったのです。主人公の私立探偵にとっても、最大の敵は自分自身。他人の事件には冷静かつ客観的に対処できるのに、自分の問題にはうまく向き合えずにいるのです。

垢抜けないメガネとパーマ

等身大の弱さをはらんだ主人公を演じきるため、クーは従来のイメージを一新することにも意欲的に取り組んだ。

リー ルイス・クーは僕たちを信頼し、「どんなふうにしてもいいよ、受け入れるよ」と言ってくれました。今までとは違うスタイルにしていい、むしろそうしてほしいと。

マンユー 垢抜けないメガネはルイス・クーが自分で選んだもの。昔、メガネに関係する仕事をしていたそうで、絶妙なものを選んでくれました。かっこよくないメガネをかけ、髪型はパーマにして、イマイチなルックスにしたんです。撮影地のマレーシアでも彼は有名ですが、街中で撮影していても誰もルイス・クーだと気づかなかった。成功を確信しました。

撮影をマレーシアで実施したのは、海外で映画を撮りたいという意欲がリー＆マンユーにあり、現地での資金調達も成功したため。当初は日本での撮影を計画し、脚本も日本を舞台に執筆、ロケハンのため来日したこともあったというが、残念ながら実現しなかった。

マンユー 僕たちは香港映画をもっと外部に出していきたいのです。ジャッキー・チェンがアジア各国で映画を作ったように、別の土地で映画を撮り、新しいマーケットを開発したい。そこで、ある日本の有名俳優に脚本を見てもらいましたが、「日本の警察に悪人はいない」と言われて諦めました。マレーシアを提案してくれたのはルイス・クーでしたが、もちろんマレーシアの警察にもこんな悪人はいないと思います（笑）。

台湾人俳優との化学反応

異国マレーシアで探偵業を営むアウヨンが出会うのは、殺人事件を追う刑事チェン・カンミン。演じるのは『1秒先の彼女』や『オールド・フォックス 11歳の選択』に主演した台湾人俳優リウ・グァンティンだ。

リー マレーシアで撮ることになったので、出演者を香港人だけで固めては意味がないと思いました。マレーシアはさまざまな国から人々が集まり、いくつもの言語が混ざりあった多元的な文化の場所。現実の状況をキャスティングにも反映したいと考えたんです。

グァンティンが香港映画に出演するのは今回が初めて。出演オファーを受け、本人はかなり驚いていたという。

リー （グァンティンは）非常に面白い演技をする方だと思っていました。優しさや脆さをそなえた雰囲気がありつつ、複雑な内面や、時には爆発的なエネルギーを表現できる。本作の刑事役には彼こそがふさわしいと思いました。

マンユー 香港映画に出ることはひとつのチャレンジだったそうですが、とても喜んでくれ、ルイス・クーとの共演も楽しみにしてくれました。香港と台湾では演技のスタイルが異なるので、香港的なルイス・クーと、台湾的なリウ・グァンティンの化学反応をうまく起こせたのではないかと思います。

『トワイライト・ウォリアーズ』監督がプロデューサーに

『第八の容疑者』では監督・脚本家という関係だったリーとマンユーは、本作で初めて「監督」のクレジットを共有することになった。何度もタッグを組んできただけあって、強い信頼関係のもと、互いに切磋琢磨する創作活動ができたという。

リー 映画監督は孤独な仕事です。キャストやスタッフとは話し合いますが、同じ肩書きの人物がふたりいると、さらに優れた仕事ができる。もちろんそれは、互いの意見が一致する、うまくコミュニケーションができる相手だから。よりよい脚本と演出を目指し、たくさん喧嘩しましたが、その作業がなければこの映画は完成しませんでした。

マンユー 香港人のスタッフは10人くらいで、あとはマレーシアの現地スタッフ。マレーシア人と中国人、台湾人が混在するチームで課題も多かったのですが、監督が2人いたおかげで役割を分担し、スムーズに撮影を進められた。短い時間で最高の効果を得られたと思います。

リーとマンユーを強力に支えたのが、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』監督のソイ・チェンだ。リーとは長年ともに仕事をしており、本作ではプロデューサーとして全面的に関わった。リウ・グァンティンの起用を提案したのもチェンだったという。

リー ソイ・チェンは脚本から役者、撮影、照明、編集に至るまで、さまざまな段階で意見やアドバイスをくれました。もっとも、彼は僕たちの意見を最大限に尊重してくれるんです。僕たちが撮りたいもの、撮ったもの、作っている映画のビジョンがクリアであれば、できるかぎり最高の到達点にたどりつけるようサポートしてくれました。

「まだ観たことのないものがあるはず」

『私立探偵』の日本劇場公開は現時点で未定。しかし、マンユーは「新鮮で心に残る、観たことのない映画」を目指したことを強調し、日本の観客にも広く観られてほしいと語る。

マンユー 映画を撮る以上、私たちは「なぜ新しい映画を世に送り出すのか？」を考える必要があります。そこには、「まだ観たことのないものがあるはず」という期待がある。この作品は商業映画の推理スリラーですが、表面的なジャンルやストーリー以上にさまざまな要素を細部まで詰め込み、かつてない作品にしたいと思いました。ルイス・クーも、まさにその点を気に入ってくれたそうです。

ちなみに現在、リーとマンユーはそれぞれの新作プロジェクトを複数進行中。ふたりは台湾映画界とも深い関係を築いており、香港だけでなく台湾での新作も控えている。マンユーは日本の推理小説を原作に、舞台を台湾へと置き換えたミステリー映画の企画が始動。リーは中国の小説に基づく新作のほか、中国で起きた事件をモデルとした「女性囚人の愛を描く」オリジナル脚本の新作映画を、どちらも台湾で撮影する計画だという。

『私立探偵』



STORY

若い女性が残虐に殺害される連続殺人事件に巻き込まれた、探偵の男。血まみれのカウントダウンが進む中、次なる犠牲者を食い止めるために、命を懸けて真相解明に挑む！ ルイス・クー主演のクライムサスペンス。



STAFF&CAST

監督:ジョナサン・リー、チョウ・マンユー／出演:ルイス・クー、クリッシー・チャウ、リウ・グァンティン、レイモンド・ウォン、レンシ・ヨン／2025年／香港／99分

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）