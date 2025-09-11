鳥居とは神域と俗世を区切る結界。神様の宿る神聖な場所の入口であることは言わずもがなである。ところが、そんな大切な鳥居に片足しかないものがあるという。

【画像】アパートに挟まれて佇む“片足だけ”の鳥居…住宅街の坂道に突如現れる“異様な光景”を写真で一気に見る

“片足鳥居”とは、いったいどんな鳥居なのだろう。そもそもちゃんとくぐれるのか。

なぜか片足しかない鳥居

そんなわけで、やってきたのは長崎。長崎市坂本の「山王神社」に件の鳥居があるという。

坂本は西に長崎市街地を貫く浦上川が流れ、東に金比羅山を頂く。町の北部には長崎大学医学部が属する坂本キャンパスがあり、学生も多く住んでいるようだ。

車通りの多い山王通りから細い路地に入ると、石段上に立つその奇妙な姿がすぐさま目に入った。



石段の下から見えた異様な光景

アパートに挟まれて佇む、白っぽい一本の石柱。目を細めてみると、「奉納」と刻まれている。

その上部に笠石がのっかり、バランスよく立つ。間違いなく鳥居だ。

次から次へとやってくる参拝客がこの片足鳥居を仰ぎ見て、柱に触れてゆく。でも、やっぱりくぐれない。

なぜ片足なのだろう。いや、そうではない。なぜこの鳥居には左半分がないのだろうか。

鳥居が片足しかない理由とは

ここは長崎市の中心街。山王神社のある地は、爆心地から南東へたった約800mである。

そう、原子爆弾によって吹き飛ばされたのだ。

昭和20（1945）年8月9日の午前11時2分、長崎に米軍の爆撃機によって原子爆弾が投下された。強烈な爆風によって、この付近の民家はすべて全壊・全焼したという。

山王神社の社殿も吹き飛ばされ、参道に4基あった鳥居の内、三の鳥居と四の鳥居は倒壊。奇跡的に一の鳥居と二の鳥居が残された。

2基が助かったのは、爆心地から吹き出した爆風と平行に立っていたから。それでも、二の鳥居の爆心地側の柱と上部の石材は吹き飛ばされてしまい、右半分が残されたというわけだ。

笠石の上部が若干黒っぽく見えるのは、強烈な熱に焼かれたことを物語る。

片足鳥居の向こうに、吹き飛ばされた左半分の残骸が集められていた。

境内に集められた鳥居の残骸

どれがどの部分だったのだろうか。わかりにくいけれど、もう片方の足だった柱、その上部にあったはずの笠石、「大神宮」とのみ残る扁額は素人目にも確認できた。

当時の人々はどんな思いでこれらの欠片を集めたのだろう。

なお、1基のみ完全な形で残ることができた一の鳥居だが、残念ながら昭和37（1962）年に交通事故で倒壊してしまったとのこと。その面影はどこにも見当たらない。

こうして現在、山王神社の参道では残存する片足鳥居がそのユニークとも言える姿で参拝者を迎えている。

だが、これでは神域を守る結界として用を成さないではないか。きっと悪霊でもなんでも通りたい放題だ。神社に坐す神様の御身は大丈夫なのだろうか。

山王神社が建てられたのは島原の乱のとき。寛永15（1638）年、幕府軍の総大将を務めた“知恵伊豆”こと、松平伊豆守信綱が江戸へ戻る道すがらのことだった。この地が近江国琵琶湖岸の坂本と風景が似ていて地名も同じだから、かの地の坂本に鎮座する山王権現をここにも祀ろう、ということになったとか。

それから明治維新の神仏分離を経て、明治元年に祀られるも運営が困難となった「皇大神宮」と合祀された。現在は天照大御神、豊受比賣神、大山昨神……などなど、たくさんの神様が祀られている。

やはりきちんとお守りするべきなのでは、と思いながら参道を左に折れると、境内の入口に覆い被さるように生い茂ったクスノキが現れた。

実は、この木のことを歌った「クスノキ」という楽曲がある。

何を隠そうこの片足鳥居があるのは、かの有名なシンガーソングライターも楽曲に歌ったほどの場所なのである。

その人物とは、福山雅治。いったい彼と片足鳥居にどんな関係があるのだろうか。

福山雅治とクスノキの意外なつながり

福山雅治の「クスノキ」（作詞・作曲：福山雅治）は2014年にリリースされた。

「我が魂は この土に根差し

決して朽ちずに 決して倒れずに

我はこの丘 この丘で生きる

幾百年越え 時代の風に吹かれ



片足鳥居と共に

人々の営みを

歓びを かなしみを

ただ見届けて」

ゆったりとしたメロディに深みを持つ歌声が響く。その中に片足鳥居が登場するのである。

福山雅治は山王神社が立つ長崎県長崎市の出身。「父親の入院のお見舞いの帰り道に無力感を抱き、クスノキの存在に癒やされていた」と話している（2025年8月5日放送、NHK「クローズアップ現代」）。

父親は彼が高校生の頃、1年間闘病して他界したという。

山王神社はまだ柔らかい心を持つ10代の福山雅治を支えた場所であり、片足鳥居はその象徴的存在だったと思われる。

彼の心を癒したというクスノキは、向かって左は幹まわり約6m、右は約8m。2本のクスノキの樹高は20mほど。

四方に延びた枝が交錯して一体となり、東西40m、南北25mという見事な樹冠を形成している。つまり、縦よりも横にもくもくと広がっているのだ。

なぜこんな形をしているのか。それは、この木もまた原爆によって一度破壊されてしまったから。

クスノキを黒焦げにした原子爆弾の破壊力

強烈な爆風と熱線で枝葉を失い、途中から折れた太い幹だけとなった2本のクスノキ。その黒焦げの姿が境内に残されていたという。

こうなっては、もはや風前の灯火。「75年、草木の生じることはなし」と言われた長崎において、樹齢約500〜600年の命も尽きたかと思われた。

ところが、2ヶ月ほど経つとクスノキに緑色の小さな新芽が姿を現す。それは順調に成長し、次第に樹勢が回復。数年をかけて奇跡の復活を遂げたのだ。

この日の長崎市の最高気温は33.3度。じりじりと照り付ける太陽の下、クスノキが作る木陰は涼しく、爽やかな風にホッとする。

さやさやと風を受けて聞こえる“被爆クスノキ”の優しい葉ずれの音は、環境省の「残したい日本の音風景百選」に選ばれている。

……平和だ。原爆で地獄のような苦しみを味わった人々に対して、申し訳ないくらいに。

そんな2本のクスノキには、しめ縄が結ばれている。必然的に、参拝者はお参りするため2本に渡されたしめ縄の下を通らなければならない。

神社の鳥居が片足のものだけとなってしまった今、実はこれが神域とその外を隔てる結界としての役割を果たしている。心配ご無用。神様はしっかりと守られていた。

境内に敷かれた石畳を歩き、その先にある社殿へ向かう。二礼二拍手一礼をして、祀られた神様たちにご挨拶。

おみくじを引き、さあ立ち去ろう……としたところ、社殿の右奥に赤い鳥居を見つけた。木造の小さなものだ。

神主さんに聞いてわかった驚きの事実

気になって鳥居をくぐり、人っ子一人いない境内の奥へ進む。お社があるのかと探していたら、プレートが付けられた樹木を発見。よく見ると「被爆樹木」と記され、ナンバーが付けられている。

さらに見渡せば、それは1本ではない。境内を取り囲むように、あちこちに生えているではないか。

被爆クスノキは境内の入口に立つ2本だけではなかったのか。NHKの番組でも、神社のホームページでも2本しか紹介していなかったはずだが……。社殿横の授与所にいた神主さんに聞いてみた。

「奥にあるクスノキも被爆したものですよ。被爆クスノキは19本あります」

「被爆樹木」のプレートは最近になって付けられたものらしい。知られていないのも無理はない。ほとんどの参拝客が社殿でお参りを済ませると、Uターンして境内の入口へと戻っていく。

確かに入口の2本ほど立派ではないけれど、同じ被爆クスノキが他にもしっかりと根を張っているのに。なんだか残念だ。

人々の心の拠り所となる神社に

ことごとく灰燼に帰した町に、片足鳥居とクスノキは残った。生き残った人々は、強烈な爆風に耐えた鳥居とクスノキの生命力に救われる思いだったに違いない。片足鳥居と山王神社の境内は現在、「国指定史跡長崎原爆遺跡」に指定されている。

島原の乱後に知恵伊豆の発案で、この地に鎮座した山王神社。その建立には乱の犠牲者に対する鎮魂の思いも込められていたかもしれない。

原爆投下によって一度は社殿も宝物も何もかも失った。だが、その遺構を通じて平和を祈り、訪れる人々の心の拠り所となる神社として再出発したと言える。

撮影＝林らいみ

（林 らいみ）