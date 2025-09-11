車弄りを趣味にする人たちのなかでも、「見せるためのカスタム」に傾倒する者の情熱には目を見張るものがある。“イベント展示”に心血を注ぐ、型破りなオーナーたちの素顔とは？

【画像】 改造費用は現時点で約300万円… ヴェルファイアのカスタムを続ける女性の愛車の内外装をまとめて見る

今回は「第十一章 赤鬼富岡杯 生涯現役伝説」の出展者から、ヴェルファイアをカスタムする「ぱやっ」さんをご紹介。



医療系の職場に勤めながら、ヴェルファイアをカスタムする「ぱやっ」さん

◆◆◆

「生活を犠牲にしない」を前提に

このヴェルファイアは8年ほど前、ファミリーカーとして買ったものなんです。ずっと息子がバスケをしているので、部活の送迎に大きな車が必要で。なので当時は、まったく弄るつもりはなかったんですよ。

でも5年くらい前に、近くでアルヴェルのミーティングをやっていることを知り、「一体どんな集まりなんだろう」と興味が湧いて。ふらっとひとりで行ってみたら、派手なアルヴェルが並ぶ光景が刺激的で、その場で「自分もやってみたいな」と思ってしまったんです。

それからすぐアルヴェルのチームに参加して、メンバーの方々にも手伝ってもらいながら、少しずつ仕上げてきたんですよ。去年はこのイベントでトロフィーまで頂けて、支えてくれた方々には感謝しかないですね。

カスタムにかけた費用は、あまり考えたくないですが……。大体、300万円くらいですかね。もちろん、弄って生活に支障が出てはいけないので、なるべく中古パーツを使いつつ、普段遣いもできるような形で弄っているんです。なので今でも、通勤や送迎に使っているんですよ。

職場は医療関係ですが、やっぱり同僚から「これどうやって走るの？」なんて聞かれることもありますね。駐車中はエアサスでベタ下げしていることもあるので……。そこだけ見ると、とても走れるようには見えませんよね。

ただエアサスで全上げしていても、気を遣う場面はありますね。とくに部活の送迎のときは、体格のいい男子を何人も乗せますから、どうしても車高は下がりますし。学校の校門なんかはヒヤヒヤしましたね。

こういう車に乗っていると、よく「旦那さんが好きなんですか？」と聞かれるんですけど……。夫はそもそも車に興味がないですし、このヴェルファイアは私個人が手にかけている車なので、夫に結びつけてほしくはないんです。「私だよ、弄っているのは」と、声を大にして言いたいですね。

カスタムに関しても、夫は黙認という感じです。たぶん、何か言ったら空気が悪くなりかねないから、あえて触れずにいるのかもしれませんね。

反対に、息子の方は車好きなんですよ。今は21歳の大学生ですが、たまに帰ってくるとヴェルファイアを見て「ここ弄ったでしょ」と気づいてくれたり。正直、髪型を変えたことに気づいてもらえるよりも、私としては嬉しいんですよね。

〈《過激ペイントの軽自動車》再々婚した妻からは「わざわざお金をかけてこんな風にする意味がわからない」と呆れられ…それでも“車弄り”を家族に納得させることができた“理由”とは〉へ続く

（鹿間 羊市）