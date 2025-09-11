デニムの風合いを「オールスター」に。アメカジなテイスト溢れるコンバース×ラングラーの1足

Wrangler（ラングラー）といえば、カウボーイやロデオライダーに愛されてきたアメリカの老舗ウエスタンウエアブランド。アメリカ3大ジーンズブランドのひとつとして、今も幅広い世代に支持されています。

そのラングラーと、CONVERSE（コンバース）のウエスタンをテーマにしたシリーズ「ALL STAR AGED（オールスター エイジド）」がコラボレーション。

新作として「ALL STAR AGED BD HI／Wrangler」（1万5400円）と「ALL STAR AGED CJ HI／Wrangler」（1万2100円）が登場しました。

それぞれ、「ブロークンデニム」と「チャンピオンジャケット」といったWranglerのDNAを落とし込み、ヴィンテージライクに仕上げています。

▲「ALL STAR AGED BD HI／Wrangler」

特殊な織り組織によってデニムの弱点であるねじれを防いだ「ブロークンデニム」は、1964年にラングラーが採用したことで知られる生地。

そのラングラーを象徴するデニムをアッパーに取り入れたのが、「ALL STAR AGED BD HI／Wrangler」です。

使用されているのは、国内で唯一すべての工程を一貫生産で行う、世界的デニム生地メーカー・カイハラが手掛けた国産のブロークンデニムです。

深みと上質さを備えたカイハラデニムに、オレンジのステッチや裏使いのヒールテープ、レザーのアンクルパッチをプラス。

さらに“ロープロゴ”のピスネームやアンティークカッパーのハトメなど、ラングラーのデニムを思わせるディテールを随所にあしらっています。

ヒールラベルとテープラインをインディゴブルーでカラーリングし、全体に統一感をプラスしているのもポイントです。

シューレースは6ミリ幅のコットン製で、インディゴに加え、スペアとしてホワイトも付属しています。

▲「ALL STAR AGED CJ HI／Wrangler」

「ALL STAR AGED CJ HI／Wrangler」は、1950年代にラングラーがロデオ大会のチャンピオンに贈っていた赤いチャンピオンジャケットをモチーフにしています。

右外サイドには、チャンピオンジャケットの背面に刺繍されていた「WRANGLER JEANS」の文字を、左外サイドにはオリジナルの「CONVERSE SHOES」の文字をプリント。特別感あふれるモデルに仕上がっています。

ハトメには、チャンピオンジャケットをイメージしたアンティークゴールドを採用。シューレースはブラックに加え、スペアとしてイエローも付属しています。

どちらのモデルも、艶出し加工を施した濃い生成りのテープや、トウスプリングを低めに設定したクラシックなシルエットによってヴィンテージ感を演出。

さらに高密度ウレタンフォームとラバースポンジのインソールを搭載し、優れたクッション性で快適な履き心地を実現しています。

特別感と個性あふれる2モデルは、9月12日から順次発売予定です。

