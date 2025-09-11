〈人気絶頂で白血病に…女優・夏目雅子（享年27）が闘病中に話していた“復帰後のプラン”「最初の仕事は、グラビアがいい」〉から続く

いまから40年前のきょう、1985年9月11日、女優の夏目雅子が27歳の若さで亡くなった。短大時代のデビュー秘話、カネボウCM抜擢の裏側、芸名「夏目雅子」を名乗るようになった理由とは？

六本木生まれ、「お嬢さん女優」のレッテルに悩んだことも

夏目雅子は1957年12月17日、東京・六本木で雑貨店を営む家に生まれた。店舗はのちに首都高速道路の谷町ジャンクションの建設にともない敷地の一部が削られることになり、これを機に父がビルに建て直し、貸しビル業と貿易業にも手を広げた。そのころ小学校に入学した彼女は、短大まで私立の一貫校に通うことになる。そのためにデビュー当初は「お嬢さん女優」のレッテルが貼られ、その払拭のため悩みもした。



急性骨髄性白血病を発症し、1985年に27歳で亡くなった夏目雅子さん〔1977年撮影、当時19歳〕 ©文藝春秋

小学3年の頃に小児腎炎で長期間入院するなど病気がちだった彼女は、内気で、母親にかまってもらいたいあまり不登校になったこともあった。そんな彼女が演技に興味を抱いたのは小学4年のとき、児童向けドラマ『チャコちゃん』シリーズに夢中になり、子役になりたいと親に申し出たときにさかのぼる。そのときは父の知り合いに映画の助監督がおり、その人から「大人になって、それでもやりたいと思ったらやりなさい」と諭され、それで終わったという。

ヒロインオーディションに合格しデビュー

だが、ひそかに夢を抱き続けていたのか、1976年、短大に入った直後に父の友人の紹介でタオルのテレビCMに出演、さらに友人が代わりに応募していたドラマ『愛が見えますか』（日本テレビ）のヒロインのオーディションに合格し、本名の「小達（おだて）雅子」でデビューする。

それまで演技経験などなかっただけに、最初のシーンでは、名前を呼ばれて「なに？」と振り向くだけで、50回以上もNGを出したという。このあとも、役にどうしても入り込めない彼女に、とうとう監督が怒って撮影が3日間中止となってしまう。それでも女性スタッフの家から現場に通うことで、1ヵ月半の撮影をどうにか乗り切った。このとき演出を担当した監督の野村孝は、後年演技に開眼した彼女を見て《ある程度の女優にはなると思ったけれど、正直いってここまでになるとは思っていなかった》と驚きを隠さなかった（『non-no』1983年12月20日号）。

そんな彼女が、1977年にカネボウ化粧品のキャンペーンガールに抜擢されたことでたちまちブレイクを果たす。このときのCMのディレクターが、のちに夫となる伊集院静だった。

「ヒットしなくては許さんぞ」と言われた伊集院静は…

このときのキャンペーンはもともとフランスの名優ジャン=ポール・ベルモンドを女性用の化粧品の広告に起用するという企画だったが、パリでの最終契約段階でトラブルが発生し、頓挫してしまう。そこへ契約していた制作会社の社長が急遽日本からパリへ飛んできて事態を収めると、伊集院に「制約にとらわれず好きなものをつくれ。ただしヒットしなくては許さんぞ」と言い残して帰っていった。

ここから彼はスタッフらとともに企画を一晩で一から練り直すと、翌日には現地のモデルエージェンシーでモデルのオーディションを始める。しかし、これというモデルが見つからず、その次の日にも100人近いモデルを集めてくれるようスタッフに頼んだ。このとき外国人モデルばかりが集まったなかに、日本から来た18歳の女性がホテルの一室に一人ポツンと座っていた。それが小達雅子だった。

彼女はキャンペーンのパンフレットや小冊子用のモデルとして呼ばれていた。しかし、伊集院には何か感じるものがあったらしい。それまで化粧品のキャンペーンガールといえば外国人モデルが多かったのに対し、彼は思いきって日本人女性をモデルでやってみてはどうかと提案、彼女を推薦したのだ。これにクライアントと制作の責任者も承諾してくれ、撮影もまずアフリカ・チュニジアのサハラ砂漠で行うことになる。彼女はラクダに乗ってのCM撮影を難なくこなし、砂漠を走るシーンも炎天下で何度もトライする奮闘ぶりだった。

小麦色の肌、バストを腕だけで隠した姿で

ロケはそれからスペイン領のカナリア諸島、パリと移動しながら強行軍で進められ、無事に終了する。このときの彼女について《一ヵ月が過ぎると顔が変わってましたね。人の注目を浴びることでの変化というか、おそらく本来内に潜んでいたものが表出しはじめたんでしょうね》と、伊集院はのちに振り返っている（伊集院静「愛する人との別れ〜妻・夏目雅子と暮らした日々」、『大人の流儀』講談社、2011年所収）。

「Oh!クッキーフェイス」というキャッチフレーズを掲げたキャンペーンで、小麦色の肌（実際にはファンデーションを塗って小麦色にした）の彼女がバストを腕で隠しただけのポスターはたちまち話題を呼び、雑誌のグラビアにも引っ張りだことなる。

だが、セミヌードとあって彼女の家族は衝撃を受ける。母は外を歩けないと怒り、アメリカ留学中だった兄も急遽帰国して彼女を自宅の2階に引っ張っていくと、「小達家末代までの恥だ！」と言い放った。このとき反発した彼女は、兄に軽く肩を突かれ、1階まで転がり落ちてしまう。急いで病院に連れて行かれるが、彼女は医師からケガの理由をしつこく聞かれても、階段を踏み外したとだけ言って隠し通したという。そして「今後、こんなことをしてはダメよ。女は弱いんだからね」と言って、兄を逆に謝らせたという（小達スエ『ふたりの「雅子」』講談社、1997年）。

芸名「夏目雅子」で活動するようになった理由

なお、カネボウのキャンペーンガールに起用されたのを機に、彼女は「夏目雅子」の芸名で活動することになった。それというのも、母が「小達」の名を使わせることを頑なに許さなかったからだ。そこでカネボウの夏のキャンペーンだったことから「夏の目玉」という意味と、彼女が茶道をやっていて、抹茶を入れる茶器である棗（なつめ）が好きだったことから「夏目」と命名されたのである。

父が娘の芸能界入りを喜んだのに対し、母はずっと反対で、彼女が「夏目雅子」を名乗るようになってからもしばらく認めることができなかった。それが一転して受け入れることになる事件が起こる。それは夏目がテレビのナイトショー『11PM』（日本テレビ）にゲスト出演したときだった。

激怒した母は頬をはたいて「今後いっさい『夏目雅子』は認めません。だから…」

このとき彼女は肩をあらわにした衣装で出演し、さらには服を下げるようなしぐさまでしたらしい。それを見た母は恥じらいがないと怒り、彼女が帰ってくるや頬をはたいた。そして、気持ちが少し落ち着いてから、「ママは今後いっさい『夏目雅子』は認めません。だから家には『小達雅子』として帰ってきなさい。その代わり、家を一歩出たら、外では何をしてもいい。自由奔放に生きなさい。ママは外のあなたの世界は見ないようにします」と告げたという（前掲、『ふたりの「雅子」』）。母はそうすることで娘との関係が悪くなるのを回避したのだ。

デビュー時に猛反対を受けたとはいえ、夏目にとっても母は誰にも代えがたい大事な存在であり、それは終生変わらなかった。仕事終わりにスタッフと飲みに行っても、座がしらけてよくないことだと思いながらも途中で必ず母に電話していたという。《こんなふうだから、女優なんて職業をやってくの、とっても無理があるんです》と、のちのち女優として人気絶頂にあった頃にいたっても漏らすほどであった（『with』1982年10月号）。

『西遊記』に抜擢されるも、撮影で馬が暴走し号泣

夏目の最初の当たり役といえば、何といってもドラマ『西遊記』（1978〜79年）での三蔵法師役だろう。当初、この役には然る歌舞伎俳優が内定していたものの、諸事情からキャンセルとなったため、スタッフらが「思い切って面白いのを使えばいいじゃない」として急遽、彼女を抜擢したのだという（夏目雅子伝刊行会編『夏目雅子――27年のいのちを訪ねて』まどか出版、2001年）。

劇中で三蔵法師は白馬に乗っていたが、その馬があるとき突然暴走したことがあった。馬上の彼女はたてがみを必死につかんで振り落とされずに済んだものの、もう二度と馬には乗らないと訴えた。それでも監督やスタッフの懸命の説得により、泣きながら再び馬にまたがるや豹変する。

「とたんにガラッと変わって迫真の演技を」

主人公の孫悟空役の堺正章によれば、《とたんに表情がガラッと変わって“悟空！”と、迫真の演技に入ったんですよ。それで、この子は新人だろうけど非常に度胸がすわった子だな！ と感心しました》（『週刊平凡』1985年10月4日号）。のちに意表を突く演技をすることから「夏目マサカ」と呼ばれた片鱗がすでにこのころ現れていたらしい。

演技をしっかり学ぶために事務所を移籍

初めこそセリフは少なかったが、回を追うごとにもっと三蔵法師を出してほしいと視聴者から要望があいつぎ、セリフもどんどん増えていく。好評を受けて『西遊記供戞1979〜80年）もつくられた。その撮影が始まった頃、夏目は鈴木瑞穂や石立鉄男など新劇出身のベテラン俳優が所属していた其田(そのだ)事務所へと移籍している。それまでの所属事務所は彼女をバラエティ番組に出演させるようになっており、演技をしっかり学びたかった彼女は、芝居をきちんとやっている俳優たちのいる同事務所に入りたいと自ら申し出たのだった。

