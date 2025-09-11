馬場園梓、10年ぶり月9出演「光栄すぎて、ずっと緊張」【コメント全文】
俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の追加キャストが11日、発表となった。安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
馬場園が演じるのは、DICT＜ディクト＞のメンバーで警部補の田辺智代(たなべ・ともよ)。元公安部で、警備や外国人監視業務に従事してきた。国際的な情報収集に関わり、さまざまな人脈を持つ。その後は総務部、監察部を移りわたり、総務部では物品調達課で業者とのつながりをつくった。監察部では警察内部の規律違反や不正調査を担当し、警察内外のネットワークを広げ、その経歴を買われてDICT＜ディクト＞に選ばれた。調達・監察・公安の経験から“人・モノ・情報を繋ぐハブ“として力を発揮。室長にズバッとツッコミを入れたり、部下に軽妙に絡んだりとチーム内に軽やかな空気と頼もしさをもたらす存在。
■馬場園梓
『恋仲』以来2回目の月9に出させて頂けるということ、作品がシリアスな内容で芸人の世界では絶対的に体験できない世界観を、素晴らしい方々とご一緒させていただけるということがうれしくて、うれしいこと尽くしです！私が演じる田辺は、情報通です。いろんなところとつながりを持っていて、ほんわかしているけどすごく仕事ができる。その厚みみたいなものを出すのが課題ですね。沢口さんとお会いするのは初めてなんですけど、沢口さんは大阪の堺市出身で、実は私も堺市出身なんです！
沢口さんは子供の頃から堺市の誇りなわけです！堺市といえば“包丁と千利休、そして沢口靖子さん”。堺市出身としてずっと自慢の存在で、今回ご一緒できるのがめちゃくちゃうれしいです。10年ぶりに月9に出させていただけることとなりまして、もう本当に光栄すぎて、ずっと緊張しております！皆様にご迷惑をおかけしないように、一生懸命頑張りますので、みなさまぜひともこのドラマを楽しんでください！台本を読ませていただいた段階でめちゃくちゃ面白いので、映像になったらもっと面白いと思います！ぜひ期待してご覧いただけたらと思います！
