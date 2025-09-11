〈小麦色の肌で撮った“セミヌード広告”に家族が激怒…伝説の女優・夏目雅子（享年27）の“ブレイク秘話”《のちの夫がキャスティングを…》〉から続く

いまから40年前のきょう1985年9月11日に、27歳の若さで亡くなった女優・夏目雅子。

《特別グラビア》小麦色に焼けた肌に大胆ビキニで抜群のスタイルを披露、夫からの婚約指輪にハニカむ姿も…夏目雅子さんの写真をすべて見る（写真多数）

当時18歳でカネボウのキャンペーンガールに抜擢されブレイクすると、ドラマ『西遊記』の三蔵法師役など、役者としても注目を浴びるように。「演技を学びたい」との思いから事務所を移籍した後は……。（全3回の3回目／はじめから読む）



1985年9月11日に27歳で亡くなった夏目雅子さん ©文藝春秋

◆◆◆

1979年、事務所を移籍した夏目雅子は、本格的な俳優に育てようという其田(そのだ)則男社長の方針のもと、テレビのレギュラーやCMはなるべく絞り、当時増えつつあった2時間の単発ドラマを中心に出演する。映画では大作『二百三高地』（1980年）のヒロインで注目された。

前後して出演したNHKの大型ドラマ『ザ・商社』（1980年）は、女優・夏目雅子にとって大きな転機となる。原作は、実際に起こった商社の倒産劇をモデルにした松本清張の小説『空（くう）の城』で、夏目はヒロインである新進のピアニスト・松山真紀を演じた。劇中の真紀は、ジャーナリストの元恋人（勝野洋）、パトロンである商社の社主（十三代目片岡仁左衛門）、そして主人公であるアメリカ支社長（山崎努）と3人の男を踏み台にのし上がろうとする野心家として描かれる。

「お嬢さん女優」からの脱却

同作のディレクター・和田勉から当初オファーされたのは別の役だったが、夏目は脚本を読んで真紀に興味を抱き、「あと10年経ったらこの役をやりたい」と伝えた。だが、彼女は当時22歳。10年経てば30歳を過ぎてしまう。和田は彼女に「役者にはいましかない。やりたければ、いまやりなさい。真紀をあなたにあげます」と言って、その場でヒロインに抜擢した。

和田は夏目を「お嬢さん女優」と呼ばれた従来のイメージから脱却させるべく、収録以外のところでしつこくダメ出ししたらしい。彼女によれば《ふつうの時に歩いていると、後ろから『あ、お嬢さんの歩き方』とか言われるんです。（笑）あの番組ではお嬢さんではまずいわけで、それを『お嬢さんが笑ってる』とかチクチクチクチク言うんです》、《『椅子にお行儀よく坐ってるね』とか言われるの。じゃあ、お行儀の悪い坐り方ってどんなのだろう、などとしょっちゅう考えてなきゃいけない。だからあの時は、ふだんの生活もすごく横柄で態度が悪かった。（笑）》という（『週刊明星』1982年6月24日号）。

その成果は迫真の演技として表れ、夏目は俳優として一皮むけた。和田の指導により、《女優としてだけじゃなく、人間としても叩き直されたって感じがします。それまではいい子に見られたいとか、人に嫌われるのが不安でしょうがなかったけれど、たいせつな部分さえ押さえていれば、周囲の顔色うかがったりすることはないんだって吹っ切れたんです》と顧みてもいる（『週刊平凡』1983年9月1日号）。

元キャンディーズ・田中好子と共演し親友に

テレビ各局に和田勉のような名物ディレクターやプロデューサーがいてしのぎを削っていた時代でもある。『ザ・商社』に続いて夏目が主演した連続ドラマ『虹子の冒険』（テレビ朝日、1980年）のディレクターは、脚本家・向田邦子とのコンビで数々の名作ドラマを生んだTBS出身の久世光彦だった。彼女はOLからホステスに転身する女性という役どころで、同じホステス役で田中好子と共演する。

田中にとってはアイドルグループ・キャンディーズ解散から2年を経て、芸能界への復帰作にして初のドラマ出演だった。田中は、自分より年は1つ下ながら俳優としては先輩である夏目が撮影前に、実際に銀座のクラブへ何度か行き、ホステスについて勉強していたと知り、少し焦ったという。収録中、悩む田中に夏目が「落ち込むよりも前向きに頑張るほうが大事だよ」と手紙をくれたこともあった（田中好子「落ち込むことは簡単だよ」、夏目雅子伝刊行会編『夏目雅子――27年のいのちを訪ねて』まどか出版、2001年所収）。結局、これが唯一の共演となったものの、二人はその後親友となる。夏目の没後にいたっても、田中は夏目の母から実の娘のようにかわいがられ、のち1991年には彼女の兄と結婚している。

流行語にもなった「なめたらいかんぜよ」

その後、夏目は亡くなるまでの数年間、ドラマよりどちらかといえば映画に比重を置くようになる。とりわけ宮尾登美子の小説を五社英雄監督が映画化した『鬼龍院花子の生涯』（1982年）での演技は高く評価され、ブルー・リボン賞主演女優賞など映画賞にも多数輝いた。

同作で夏目は、大正から昭和初期にかけての高知を舞台に、家庭の事情から侠客・鬼龍院政五郎（仲代達矢）の養女となったヒロイン・松恵を演じた。松恵は鬼政が家の2階に囲う妾たちと寝食をともにするという壮絶な環境のなかで育ち、長じて彼の意に背いて女学校で学び、教師となる。のちには家を飛び出すと、自分を見初めた労働運動家（山本圭）と結婚し、苦労をともにした。

流行語にもなった「あては高知・九反田の侠客・鬼龍院政五郎の、鬼政の娘じゃき。なめたら、なめたらいかんぜよ」は、同作の終盤のあるシーンで松恵が口にするセリフだ。ここだけ切り取ると、いかにも気っぷのいい啖呵に思える。だが、作品を通して観ると、この一言には、幼くして心ならずも鬼政の養女となり、そのために己ばかりか愛する人の人生をも狂わされながらも、最後の最後にその運命を受け入れた松恵の悲壮な決意が込められていたように筆者には思われてならない。

「私には大きな傷跡があるので」と洋服をはだけ…

この映画では、鬼政が松恵をよその男に取られまいとして手込めにしようとする場面がある。その撮影を前に、夏目は鬼政役の仲代を呼び出すと、「私には手術による大きな傷跡があるので、撮影では傷口が見えないように襲いかかってください」と言って、洋服をはだけ、喉から胸元にかけて残った手術跡を見せたという（『週刊現代』2021年4月24日号）。それは1980年に受けたバセドウ病の手術によるものだった。仲代は《その時、これは凄い人だと思いました。わが身を削ってまで、共演者に気を遣ってくれたわけですからね》とのちに振り返っている（春日太一『仲代達矢が語る日本映画黄金時代 完全版』文春文庫、2017年）。このエピソードからは、劇中の松恵と同じく、夏目もまた病気がちという自身の境遇を受け入れたがゆえの凄味が伝わってくるようだ。

同様の話は、映画『瀬戸内少年野球団』（1984年）の撮影中にもあった。このときは、撮影の合間、夏目は共演した子供たちと海水浴をしていると、不意に監督の篠田正浩に「監督、私の体は真っ二つなの」と漏らすと、スクール水着の上半身をはだけたという（『週刊現代』2012年7月21・28日号）。それでも、彼女はどの撮影現場でも自分が病気であるそぶりは一切見せなかった。

『瀬戸内少年野球団』と同時期に撮影された『魚影の群れ』（相米慎二監督、1983年）で、漁師である父と娘の役で夏目と共演した緒形拳は、《雅子には喉元に壮絶な傷痕がある。あれをさらけ出して芝居するようになったら、怖い役者になるよ》と言ったという（『週刊平凡』1983年9月1日号）。

ただ、本人は、緒形のその言葉を受け、手術跡について《これまでも隠してたわけじゃないし、そんなに私の中に深く影を落としているものでもないんです。私の生き方や芝居にかかわってくるほどのものなら、逆にありがたいんですけど。ただ、物理的にあの痛さだけは忘れられませんねえ》と語っている（同上）。

「“なんとなく、アノ子が生きてたね”なんて思われるのがイヤになっちゃったんですよね」

それでも手術跡が、一緒に仕事をしていた人たちにのちのちまで強烈な印象を残したことは間違いない。そう考えると、その傷痕は彼女が確実に生きて存在したという証しともいえるかもしれない。当人も、手術の前後には父親と死別したこともあり、《自分を相手にキチンと伝えたい気持ちがものすごく強くなった。（中略）あとで自分が死んだときのことを考えているわけではないんですけど、“なんとなく、アノ子が生きてたね”なんて思われるのがイヤになっちゃったんですよね》と、手術後の自分のなかでの変化を語っていたことがある（『MORE』1981年8月号）。

『瀬戸内少年野球団』は1983年4月から1年をかけて瀬戸内海の島々で撮影した。一方、『魚影の群れ』は本州最北端の青森・大間崎でロケを行い、そこへさらにNHKの大河ドラマ『徳川家康』の収録も重なり、この年は移動に次ぐ移動で、夏目は旅役者になったみたいな気分を抱いたらしい。同年にはこのほかにも『時代屋の女房』『南極物語』と出演映画が公開されている。

誰もが彼女のとりこになった

生前に夏目がインタビューに応えた雑誌記事を読んでいると、中学時代、アメリカンスクールに通う日米ハーフのボーイフレンドができ、英語がめきめき得意になり、それにともないほかの教科の成績も上がったなどといった話を、じつに楽しそうにあっけらかんと語っていて、この人は誰からも好かれたのだろうなと思わずにはいられない。

実際、仕事をともにした人は誰もが彼女のとりこになったという。それは彼女が常に周囲に気を遣っていたからでもある。マネージャーが彼女の没後明かした話によれば、新しい作品の現場に入るときはいつも、スタッフ全員の名前を教えてほしいと頼んでいた。それはスタッフを「照明さん」などと職名ではなく、名前でちゃんと呼びたかったからだという（森英介『優日雅 夏目雅子ふたたび』実業之日本社、2004年）。若い駆け出しのスタッフの名前まで覚えたというから、呼ばれたほうは感激したことだろう。

1984年に伊集院静と結婚したときも、夏目は自分から押しかけたと公言したが、伊集院に言わせると結婚は二人の意志でしたのであり、彼女は彼が先妻とのあいだに儲けた子供たちに気遣ってそう発言したにすぎないという（伊集院静「愛する人との別れ〜妻・夏目雅子と暮らした日々」、『大人の流儀』講談社、2011年所収）。

夏目は結婚後、半年ほど休業し、復帰後の初仕事に舞台を選んだ。休業中に米ニューヨークのブロードウェイで、かつてミニスカートの女王と呼ばれたツイッギーの芝居を観て、舞台に惹かれたという（『週刊朝日』1985年1月18日号）。演出家の福田陽一郎は彼女のため、フランスの劇作家マルセル・アシャール作のコメディ『愚かな女』を用意した。主演の彼女は、好きな男の罪をかぶろうとして殺人を犯したと言い張る女性の役であった。

それまでにも舞台には『機関士ナポレオンの退職』（1980年）を皮切りに、新橋演舞場の新装開場記念公演である『築山殿始末』『露地に咲く花』（1982年）に出演し、それぞれ共演相手の森繁久彌、杉村春子という大御所から教えを受けている。しかし、主演舞台は初めてだった。福田はこのときを振り返り、《初舞台の彼女は潑剌としていた。声もよく通ったし、少し単調なところはあったが、初舞台の俳優はみんなそうだ、初めから完全な俳優は居ない。大事なことは、可能性と舞台が好きかどうか、である》と書いている（福田陽一郎『渥美清の肘突き――人生ほど素敵なショーはない』岩波書店、2008年）。彼女としても、3年後にミュージカルをやるという目標を掲げての第一歩という位置づけであった。

夏目の口の中に大きな腫れ物が

だが、1985年2月3日に開幕して5日ほどして、彼女は口の中にできた大きな腫れ物を福田に見せた。福田はよくこれでセリフがしゃべれたものだと思いながら、休演日に必ず病院で診てもらいなさいと告げた。休演日は2月13日で、かかりつけの診療所に行くと、医師からあまりの顔色の悪さに驚かれ、以前バセドウ病の手術をしてもらった病院に連絡をしてくれた。翌14日の終演後、深夜にその病院で改めて診察してもらうとすぐにドクターストップがかかった。

福田はあの役は彼女のものだと言って、代役を立てず翌日からの公演の中止を決める。結果的に最後となる公演が行われた日はバレンタインデーで、彼女は開演前にスタッフ全員にチョコレートを「これ、私の気持ち」と言って配って歩いていたという。

7ヵ月の闘病の末に…

それから7ヵ月の闘病の末、夏目雅子はこの世を去った。その突然の死を受けて多くの人が彼女について書いたり語ったりした。そこで彼女に冠された言葉について、ドラマ『ザ・商社』を演出した和田勉は次のように書いている。

〈《急に亡くなったのだから仕方ないことだとしても、なかに「稀有な」とか「大輪の」、なかに特に「名優」などという言葉もあって、笑ってしまった。たぶん、故人になってしまった彼女自身がこれらの言葉が（こそばゆくて）いちばん笑っているのだろうけれど、夏目雅子はそんな「うまい」女優でもなければ「美人で・大輪」というわけでもなかった。こういうかたちで彼女をほうむってほしくない》（和田勉「競争という勉強を生きていた夏目雅子」、『キネマ旬報』1985年11月上旬号、『女優 夏目雅子』キネマ旬報社、2015年に再録。原文では「ほうむって」に傍点））〉

実際、夏目自身のなかでも自分はまだ俳優として発展途上だという意識が強かった。あれだけ高い評価を受けた『鬼龍院花子の生涯』での演技でさえ、《最後は34歳ぐらいの設定なんですけど、どう見ても25歳の女の子が、気張って演技してるというのがみえみえで恥ずかしかった。（中略）早く年上の女がやれるようになりたいわ》と反省しているほどだ（『non-no』1982年9月5日号）。

もし今、夏目雅子が生きていたら

めざましい活躍を見せる夏目に対し、多くの映画・テレビ・演劇関係者が企画を用意していたが、彼女の死によって幻に終わったものも少なくない。たとえば、夏目が生前、「私をお嬢さん女優から引っ張り出してくれた」恩人として和田とともに名前を挙げた脚本家の市川森一は、彼女を主役に、ビリー・ワイルダーとマリリン・モンローの取り合わせのようなコメディを書きたいと本人に話したことがあったという。

市川はNHKの大河ドラマ『黄金の日日』（1978年）や『露玉の首飾り』（1979年）など彼女の出演ドラマを5作書いている。彼にとっても夏目の存在はあまりに大きく、《彼女が生きていれば映画、テレビ界の様相は変わっていたかもしれない。彼女の死は業界全体の損失だった。そういう人はめったにいるものではない。女優なら夏目雅子、作家なら向田邦子の二人だけだった》と、没後10年以上経ってもその死を惜しんだ（『週刊読売』1996年10月27日号）。

もし、夏目がその後も無事に生き長らえたとして、果たして67歳になったいま、どんな女優になっていたのだろうか。それとも「夏目マサカ」と呼ばれたように意表を突いて、まったく別の道を歩んでいたりするのだろうか。こうして、さまざまな可能性が想像されることこそ、夏目雅子がいまなお人々から語られ続けるゆえんなのだろう。

（近藤 正高）