積み込みも移動も、ストレスゼロ。旅に寄り添う高機能スーツケース【イノベーター】のスーツケースがAmazonに登場中‼
収納力も、安心も、旅の質を変える。TSAロック＆外付けバー仕様【イノベーター】のスーツケースがAmazonに登場!
イノベーターのスーツケースは、荷物の積み込みがしやすいマルチハンドルを4ヶ所に配置。持ち上げやすく、車や棚への収納もスムーズに行える。
移動時の快適さを追求し、消音キャスターを採用。双輪キャスターにより地面との接地が8か所となり、安定した走行が可能。
セキュリティ面では、アメリカ連邦航空省運輸保安局認定のTSAダイヤルロックを搭載。鍵不要のダイヤル式で、海外旅行にも安心して使用できる。
収納力にも優れ、キャリーバーを外付け仕様にすることで内部スペースを最大限に活用。内装は、片側に仕切り付きで収納物が見えず、もう片方はクロスベルト固定でサッと収納可能。
付属品も充実しており、荷物のセットアップに便利なカラビナ付きベルト、大容量の巾着バッグ、ブランドロゴ入り収納ポーチが付属。いずれもボディーカラーに応じてカラーが異なる仕様となっている。
旅のあらゆるシーンに対応する、機能性と快適性を兼ね備えたスーツケース。
