天海祐希主演『緊急取調室』メインビジュアル公開 大杉漣さんの姿も映る予告も今夜初披露
俳優・天海祐希が主演を務め、10月16日からスタートするテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）のメインビジュアルが解禁された。
【写真】仲良さそうに大笑顔！キントリメンバーがクランクイン
本作は、天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
「面白くなってきたじゃない。」主人公・有希子が劇中で毎度発するセリフが添えられたメインビジュアルでは、天海を中心に、長年にわたって『緊急取調室』を支えてきた田中哲司（梶山勝利・役）、速水もこみち（渡辺鉄次・役）、鈴木浩介（監物大二郎・役）、大倉孝二（磐城和久・役）、塚地武雅（玉垣松夫・役）、でんでん（菱本進・役）、小日向文世（小石川春夫・役）ら豪華メインキャストが勢ぞろいした。
そしてきょう11日午後9時からの木曜ドラマ『しあわせな結婚』の放送内では、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像＆過去作の映像を使用した懐かしさと感動がこみ上げる30秒予告映像も初公開される。
予告映像では、キントリシリーズを象徴する“うぇ〜ぃ”や取調べシーンなど、心を揺さぶる名場面が凝縮。さらに、キントリメンバーたちと数々の事件に立ち向かった中田善次郎を演じる大杉漣さんの姿も映し出され、シリーズの歴史と12年間の絆も感じられる仕上がりに。先週公開された15秒バージョンから、さらに厚みを増した映像となっている。
