4月に急騰して以降、一進一退を続けていた金相場がにわかに上昇を始めた。米国の先物市場では取引の集中する中心限月の12月物が一時、1トロイオンス（約31.1グラム）3700ドルを突破。国内小売価格の指標になる田中貴金属工業の販売価格は初めて1グラム1万9000円（消費税込み）を超えた。ボックス圏にあった金相場を上向かせたのは主要国で財政不安が強まり、投資資金が国債市場から金市場へシフトしたことだ。

（志田 富雄：経済コラムニスト）

今回の急騰は様子が違う

ドル建ての金の国際相場は一つではない。現物市場では昔からロンドン市場の価格を利用している。新聞などのメディアは原油と同じく、米国の先物相場を重視する。金を上場しているのはニューヨーク商品取引所（COMEX）で、現在はシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループに属する。

金の先物相場は金利などを反映し、期先の限月ほど高くなる。米商務省が発表した8月の雇用統計を受けて利下げ期待が高まった5日の高値を見ると、期近の9月物は3612ドル台、中心限月の12月物は3655ドル台、26年4月物は3709ドル台、26年12月物は3800ドル台に乗せた。先物相場が急騰すれば基本的に現物価格も上がり、3600ドルを超えた。

今春以降の相場の動きを振り返ってみよう。

金先物の中心限月が3500ドルを超えたのは4月22日（中心限月は6月物）。きっかけは米トランプ政権が相互関税を打ち出したことだ。米国市場は株とドル、米国債が一斉に急落するトリプル安に陥り、投資マネーは金市場に逃げ込んだ。核開発をめぐる協議でイラン情勢の不安も高まっていた。金先物は4月上旬に3000ドルを下回っていたので、わずか半月ほどで変動幅は500ドルを上回った。

その後は米国市場の緊張感も緩み、株式市場を中心に楽観論が復活。そうなると金相場の上値は重くなる。8月8日に金先物は急騰して3534ドル台（中心限月は12月物）の最高値を付けたが、これは英フィナンシャル・タイムズ（FT）紙が、米政府はCOMEXで決済に使う1kgと100トロイオンスの地金を課税対象にすると報じたことがきっかけだ。この情報は直後に否定され、金相場は急落した。

今回の急騰は様子が違う。

「悪い金利上昇」の中、金価格も上昇

市場で言う、持ち合いを一気に上抜けた感じだ。中心限月が3600ドル台を記録した2日の金先物は、前日比で76ドル強（2.2%）急騰して取引を終えた。

震源地は欧州の債券市場だった。英スターマー政権の人事で財政規律が緩むとの観測から英国債相場が急落。30年国債の利回りは1998年以来、27年ぶりの水準まで上昇した。

日本経済新聞に入社して2年目に債券市場を担当したことがある。最初に覚えたのは債券価格が下がると利回りは上昇するという仕組みだ。原稿には「国債相場が下落（金利は上昇）」と書いた。債券相場が下がれば投資家は決められた償還金額と利息を安く手に入れられ、その分、利回りは上がるという理屈だ。

欧州ではイタリアやフランス、ドイツの長期金利も上昇している。金利が付かない実物資産の金にとって金利上昇は本来、不利な材料なはず。しかし、投資家が直面するのは国債需給悪化への不安だ。「悪い金利上昇」と言われる理由でもある。

みずほリサーチ＆テクノロジーズは今年4月に「財政懸念による金利上昇リスクが高まる兆し」というリポートを公表した。世界の財政状況は2020年に広がった新型コロナウイルス禍への対策で急速に悪化。さらに、コロナ禍からの回復過程でインフレが襲い、ウクライナ危機が追い打ちをかけた。今度はエネルギー補助金などの物価高対策に追われた。

政府が資金調達のために新たな国債を発行すれば市場の需給は緩み、相場は下落する。下げ圧力は長期の国債ほど強くかかり、財政赤字の拡大と長短金利差に相関関係が見えるようになってきたという。

リポートは債務耐性が高い先進国でも、政治情勢の変化による財政拡張圧力と金利上昇リスクは徐々に高まっていると警告した。「（政治の）ポピュリズム化は、財政規律の維持よりも短期的な景気刺激策を優先し、政策運営を財政拡張方向に導く可能性がある」という。

物価高に見舞われた市民の不満は政権に向けられ、政治は不安定になる。夏の参院選で食品を中心にした物価高対策が大きな争点になり、各党が減税や現金給付の必要性を訴えたことを考えれば日本も例外ではない。

上昇率は日経平均株価を上回る

田中貴金属工業の金小売価格が初めて1グラム1万円の大台に乗せたのは23年8月29日。そこから2年、9日の最高値（1万9027円）までの上昇率は90％に達した。同期間の日経平均株価の上昇率（約35%）が力不足にさえ見える。

金市場から見れば円の価値がそれだけ急激に低下したことになる。9月7日には石破茂首相が退陣を表明。週明け8日の株式市場では次期政権の積極財政を期待する買いが膨らんだ一方で、債券市場では国債増発への警戒感が強まった。

米国第一主義を掲げるトランプ政権は同盟国に防衛費の増額を求める。欧州各国は防衛費の引き上げに動き、ドイツは防衛費拡大に向けて財政規律を緩める基本法改正案が可決された。地政学リスクの高まりで増加傾向にあった防衛費はさらに増え、財政悪化と国債相場の下落をもたらす。

再び急騰を始めた金相場は、こうした世界の状況に警鐘を鳴らす炭鉱のカナリアにほかならない。

金の国際的な調査機関、ワールド・ゴールド・カウンシルがまとめた統計で現物の金を裏付けにした上場投資信託（ETF）市場への1〜8月の資金流入は、コロナ禍が深刻になった20年に次ぐペースで推移している。

米ゴールドマン・サックスは9月3日に「Diversify Into Commodities, Especially Gold」というリポートを公表。トランプ関税をめぐる不透明感は後退したが、リスクに備えるためのコモディティーへの分散投資は依然として有効だとしている。

トランプ政権が米連邦準備理事会（FRB）の中立性を損なうことになればインフレが再燃し、株価や長期債相場が下落、準備（基軸）通貨としてのドルの価値を劣化させると指摘。中央銀行の購入とともに、民間の投資家が対抗手段として金の保有を増やせば金相場は26年半ばには4000ドルに達すると予測した。

ゴールドマンのこの予測はあくまで基本シナリオだ。さらなる上振れも予想する。

「自動車を止める必要がある時になってブレーキが効かないことに気付く」

市場規模の大きな米国債市場から金への資金移動がわずか1％でも起きる事態になれば金相場は5000ドルに接近するとした。8月の雇用統計を受けて米国債相場は上昇（金利は低下）したものの、ドルや米国債への信頼が戻ったわけではない。

米国ではトランプ減税の恒久化を含む「ひとつの大きく美しい法案（One Big Beautiful Bill）」と呼ばれる大型の減税・歳出法が7月に成立。一方、頼みの綱の関税には相互関税やフェンタニル関税について法律の拡大解釈にあたり違憲とする判決が相次ぐ。違憲が認められれば、関税による歳入は減り、財政悪化が避けられない。

トランプ大統領は8月25日にFRBのクック理事の解任手続きに入ると公表。クック理事は、解任は違法だと提訴しているが、米司法省はトランプ大統領が解任理由に挙げる住宅ローン疑惑について捜査を始めた。

すでに8月に退任したクグラー元理事の後任には米大統領経済諮問委員会（CEA）のミラン委員長が指名されている。クック理事が解任され、トランプ氏に近い人物が後任になれば金融政策を動かしやすくなる。

米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）紙は「米国はここ数年、パンデミックによる混乱とそれを乗り越えるための大規模な財政出動、ウクライナ危機、そしてトランプ政権による不法移民の取り締まりといったインフレを誘発する一連のショックを何とか耐えてきた。いかなるショックが発生しようとも、自動車のブレーキのように、インフレを低く抑えようとするFRBが存在する安心感があったからだ」とする。

トランプ政権は市場がインフレ抑制の要と信じるFRBに介入し、独立性を損なおうとしている。WSJ紙は「我々は自動車を止める必要がある時になって初めて、ブレーキが効かないことに気付く」と警告する。

金相場の急騰が示すのは金投機の過熱ではなく、市場の楽観論が隠そうとするリスクへの警告だ。

筆者：志田 富雄