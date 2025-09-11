ジャンプした黒猫が「し」に！？ 　奇跡の一枚にSNS爆笑

猫は時折、思いも寄らぬ行動を見せるもの。ニャンともユニークなポーズを捉えた、たった一枚の写真でXユーザーを爆笑の渦に巻き込んでいるのは、黒猫の「ぺーた」くんです。

そこに写っているのは、おもちゃを追いかけてジャンプしたぺーたくんの姿ですが……まるで平仮名の「し」のように見えるではありませんか。なんという奇跡の瞬間……！

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

性格は、かまってもらうのが大好きな甘えん坊だというぺーたくん。普段からことあるごとに元気いっぱいジャンプを繰り返しており、柔らかい体と勢いのある動きで「よく分からないモノ」になることもしばしばなのだとか。

今回もその延長線上で、偶然にも空中で平仮名の「し」になったようです。この愛らしいポーズを見た際の心境を、飼い主さんは「また面白い事になってるやないのw」と笑いながら振り返っています。

投稿には3万件以上のいいねが付き、「これは見事な『し』」「カメラ目線なのがジワる」といったコメントが続々。中には「バナナ」や「ブラックタイガー」等に例える声も。多くの方に笑いと癒やしをと届けました。

猫が生み出す一瞬のポーズは、まさに人間の想像を超えた芸術的な造形。次はいったいどんな文字、もしくは別の物に変身してくれるのか、ぺーたくんのジャンプから目が離せません。

＜記事化協力＞

ソラネコさんちさん（@mofgedama）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025091101.html