「どういう風に進化していくのか」村上宗隆の“底知れぬ”能力にコーチも驚愕――重ねた経験、長所を生かす
村上宗隆の底知れぬ能力にコーチも驚愕する(C)産経新聞社
驚愕の一撃が突き刺さった。ヤクルトの村上宗隆が9月10日、神宮球場で行われた中日との一戦で4回無死一塁から左翼席へ19号2ランを放った。中日先発・金丸夢斗の150キロの外角直球を捉える逆方向への一発だった。
【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発
この日、8月度の月間MVP受賞が決まった村上。8月は月間打率.291、12本塁打、22打点と圧巻の成績を残すと、9月に入っても好調をキープ。8試合で5本塁打を放ち、球団タイ記録となる7年連続20本塁打まであと1本とするアーチに「追い込まれていましたが、逆らわず上手く打つことができました」とコメントした。
2022年に史上最年少で三冠王に輝いた。その当時から1軍の打撃コーチを務め、現在はチーフ打撃コーチとなった大松尚逸コーチは、村上について「人よりもスイングスピードが速い。ポイントの幅を多く持っている。前でも打てるし、近いところでも打てる」と、特長を把握した上で「センターから反対方向へ人よりも飛ばせるというのは間違いない。それは今も昔も彼の長所」と話す。
ボールをしっかり呼び込んで打てるからこそ、逆方向への一発も量産できる。村上の現在の打撃については、経験を重ねた上で「長所を生かすために、自分がより確率良くできる方法というところで、今の打ち方」だという。
また、フルスイングしなくてもスタンドインできている点について「身体の使い方が良くなっている。しっかり地面から力をもらって、体幹をつたって、最後に（バットの）ヘッドが走る状態になっている」と説明する。
大松コーチは、そんな村上に対して「底が見えない。底知れぬというか、まだまだワクワクするし、どういう風に進化していくのか」と、驚きを隠せない。
そして、「しっかり野球に真摯に向き合って取り組んでいるところの成果なのかなと思う」と、野球に対するひたむきな姿勢が、周囲を驚かす成績に結びついていることは間違いないようだ。
今オフ、メジャーリーグに挑戦する意向を示しているだけに、日本での残り試合も少なくなってきたが「変わらず全力プレーを。神宮球場に足を運んでくれるお客さんだったり、その他の球場で足を運んでくださるお客さんに元気のあるプレーを見て欲しい」と意気込む。この先もさらなる高みを目指し、村上は突き進んでいく。
[文:別府勉]