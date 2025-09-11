高校球界で本格導入に進む7イニング制の是非　指導者たちが漏らした“本音”「ちょっと理解に苦しみます」【現場発】

全国大会での導入に向け、高校野球界で議論が進んでいる7イニング制。しかし、現場からは肯定的な意見が少ないという(C)Getty Images

なぜ7イニング制の導入は進められているのか

タイブレーク制、球数制限、新基準となった低反発の金属バット、夏の甲子園大会の二部制導入……多くの改革が行われている近年の高校野球において、今現在、大きな話題となっているのが、7イニング制についての検討だ。

日本高野連は今年1月に「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」を発足。6月30日にはその狙いやメリット、デメリットについてまとめた資料を発表し、アンケート調査も実施（アンケートの収集は7月11日で終了）。すでに10月に行われる国民スポーツ大会が7イニング制で行われることが決定し、12月までには本格的な導入に向けた方針をまとめるとされている。

筆者も現場で取材する際に指導者と7イニング制について話題となる機会が非常に多い。しかし、これまで多くの指導者、あるいは関係者と話す中で、「ぜひ7イニング制にするべき」という意見を聞いたことはない。ある指導者からは「理由もなく9イニングが絶対に良いという意見には賛成できない」という声も聞かれたが、7イニング制に肯定的な意見は少ないというのが大まかな印象である。

その理由として多く聞かれるのが、導入の狙いがよく分からないというものだった。日本高野連がアンケート募集の際に発表した声明によると、7イニング制を検討する背景として、主に以下のような理由が挙げられている（一部抜粋）。

・成長期である部員が、安全に安心して野球に取り組むための対策を講じていく必要がある。

・社会全体で夏季の熱中症リスクが叫ばれる中、夏季に大会を開催することが高校野球関係者以外（社会）からどのように映るのかを認識、自覚する必要がある。

・普段の練習や公式戦開催に伴い、選手・部員・応援生徒・指導者・審判員・観客などの方々に重大事故が発生してから、あるいは国や自治体からの指示を受けてから議論をスタートするのではなく、高校野球関係者が自主自律の姿勢で議論していかなければならない。

・7イニング制を考察するうえでは、熱中症対策は重要なテーマだが、数ある課題の一つである。一方で、熱中症対策は差し迫った喫緊の課題である。

つまりは、夏季に大会を実施する上での熱中症対策が必要であり、選手や関係者の安全面を考慮して検討するということである。加えて各校の野球部員数の減少が顕著にあり、チームによる部員数の差が大きく、連合チームが増えていることもグラフをつけて紹介している。