「ミス・アース・ジャパン2017」で「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が11日までに、自身のインスタグラムとX（旧ツイッター）を更新。歌手で女優すみれ（35）と筋力トレーニングを行った様子を投稿した。

斎藤は白とグレーのトップスに黒のレギンス姿で、ブラトップ姿のすみれと並び、ツーショットを披露。「大好きなすみれさんとトレーニング頑張った」とつづり、ダンベルを両手に持ちながら2人で体を動かし、汗を流した。

Xでは白を基調とした青の花柄ビキニ水着ショットを添え、「ファンクラブサイト限定ムービーもアップしたよ」と伝えた。さらに別投稿でも、赤のビキニ水着姿で「『斎藤恭代〜LUMINOUS〜Tradingcard』発売記念イベントが1／11（日）18時より開催決定！ 参加申込は9／11（木）10時から」などと記した。

ファンやフォロワーからも「スーパーモデル」「超美スタイル」「さすがのプロポーション」「お二人とも脚長っ」「美脚脚長ーーーい脚長ーーーい」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年にはミス・アース日本代表選考会で優勝。23年10月にファースト写真集を発売後、身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目が集まっている。