北朝鮮生まれ・韓国在住の脱北女優、スタイル強調の“ピタT”ショットで魅了「素敵な女性だ！」【PHOTO】

北朝鮮で生まれ、現在は韓国で活動する脱北女優のカン・ナラが美スタイルを披露して話題だ。

【写真】カン・ナラの美スタイル際立つ大胆スイムウェア

カン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新。

「あれこれ楽しく着てきましたが、にあってますか〜?!」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白の半袖Tシャツにデニムを合わせたラフな服装で、アイスコーヒー片手にポーズを取るカン・ナラが写っている。

Tシャツとデニムの間からのぞく引き締まったウエストはさることながら、何より目が行くのはメリハリのある美スタイル。特に、タイトな作りのトップスからはボリューム感があらわになり、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎる」「やっぱり白Tシャツにデニムだよね」「本当にキュート」「コリアで最も素敵な女性！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝カン・ナラInstagram）

なお、カン・ナラは1997年7月生まれの28歳。北朝鮮の北東部にある咸鏡北道（ハムギョンブクト）清津市（チョンジンシ）出身で、2014年12月に韓国へ脱北した。

韓国では『いま会いに行きます』『愛情統一南男北女』『モランボンクラブ』など脱北者関連のバラエティ番組に多数出演したほか、ユーチューバーとして登録者数約35万8000人の個人YouTubeチャンネル『ノルセナラTV』を運営。女優として『スウィングキッズ』などの映画、『大峙洞スキャンダル』などのドラマにも出演している。