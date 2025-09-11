今田美桜「年齢を重ねてきて…」自身にとっての“変化”を語る
女優の今田美桜（28歳）が、イメージキャラクターを務めるSCSKの新CMに出演。9月11日より「BIG MOUTH」篇を順次公開する。それに伴いインタビューに答え、仕事やプライベートで、今田にとっての“変化”について語った。
今回のCMは、クールなスーツに身をまとった今田が「変化を愛する者だけが未来を創り出せる」と、変化を愛することの重要性をビッグマウスで宣言するシーンからスタート。まっすぐ正面を見て真剣に語りかけた後、「ってSCSKさんが言ってました」と笑顔で付け足すギャップや、このCMのキーメッセージである「世界を変えるIT会社になれ。」というメッセージを自信満々に表現している表情に注目だ。
CMに内容にちなみ、撮影後のインタビューでは「今田さんのセリフに『変化を愛する』という言葉がありましたが、最近、仕事とプライベートで今田さんが変えたことや、変化はありましたか？」と質問を受ける。
これに今田は「年齢を重ねてきて、自分の身体などでいろいろなことに少しずつ変化を感じるようになってきました。そのため、お仕事の際には自分で作ったお弁当をいただくようにしていて、以前より自炊が増えたことが変わったことかと思います。そういった変化も楽しいと思えるようになってきました」と語った。
