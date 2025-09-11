今田美桜、“頑張って変わろう”と挑戦したこと「大きな第一歩だったのは…」
女優の今田美桜（28歳）が、イメージキャラクターを務めるSCSKの新CMに出演。9月11日より「BIG MOUTH」篇を順次公開する。それに伴いインタビューに答え、“頑張って変わろう”と挑戦したことについて語った。
今回のCMは、クールなスーツに身をまとった今田が「変化を愛する者だけが未来を創り出せる」と、変化を愛することの重要性をビッグマウスで宣言するシーンからスタート。まっすぐ正面を見て真剣に語りかけた後、「ってSCSKさんが言ってました」と笑顔で付け足すギャップや、このCMのキーメッセージである「世界を変えるIT会社になれ。」というメッセージを自信満々に表現している表情に注目だ。
CMに内容にちなみ、撮影後のインタビューでは「『世界を変えるIT会社になれ。』というセリフがありますが、『頑張って変わろう』と挑戦したエピソードを教えてください」と質問を受ける。
これに今田は「大きな第一歩だったと感じるのは上京です。上京するタイミングで、今の事務所に所属することが決まったことは、まず、とても大きな変化でしたし、その他にも住まいなどの環境が変化したりなど、さまざまなものが一気に変わるタイミングで、『よし！』と勇気を持って飛び込めたことがすごく良かったなと思っています」と語った。
