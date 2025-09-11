住宅の窓やベランダから幼児が転落死する事故が全国で相次いでいる。

福岡市でも先月、マンションの6階から3歳の女児が転落して亡くなる痛ましい事故が起きた。

保護者の見守りだけでは限界がある。社会全体で連携し、事故を防ぐための効果的な住環境づくりに向けて、ハード、ソフトの両面から取り組まなければならない。

福岡市の事故は両親が在宅中に起きた。女児は掃き出し窓のある部屋に1人でいて、自分で鍵を開けてベランダに出たようだ。高さ約1・2メートルの柵を自力で乗り越えたとみられる。エアコンの室外機は窓側にあり、女児が足場にした形跡もなかった。

幼児には危険を理解する判断力が十分に備わっていない半面、限界を試そうとする特性があるという。大人が予測できない行動を取ることを前提に、万全の防止策を講じる必要がある。

消費者安全調査委員会は6月、住宅の窓とベランダから転落死した5歳以下の事故について、昨年までの32年間に確認された134件の分析結果を公表した。

年齢別では、特に好奇心が強いとされる3歳児が49件で最も多く、4歳29件、2歳26件、1歳18件と続いた。

全体の7割以上で、ベランダや窓の周辺に子どもが足場にできる室外機、ベッド、ソファなどが置かれていた。子ども自身で椅子やクッションを運び、踏み台にして起きた事故も含まれる。

福岡市の事故と同様、部屋が施錠されていたケースも7割近くあった。

ベランダや窓の周辺に足場になるような物を置かない。窓には子どもの手が届かない高い位置に補助錠を付ける。こうした手だてが必須だ。

注目すべきは保護者の在宅中が約半数を占めたことだ。家事や仕事で四六時中、見守ることはできない。「子どもの転落防止を保護者だけの責任問題とすべきではない」とする調査委の見解を共有すべきだ。

ハード面の工夫でも見守りを補いたい。子どもの足掛かりとなる隙間や突起をなくしたベランダの柵、目立たず開閉しにくい錠など、住宅メーカーが転落防止に役立つ製品の開発を進めている。

行政の取り組みも始まっている。国は転落防止策を講じたマンションのオーナーや子育て世帯に改修費の一部を補助している。自治体でも補助錠の購入費用を補助するなどの事例がある。

保護者への周知や啓発は遅れている。

2022年に消費者庁が実施した調査によると、窓に補助錠を付けたことがある人は12％、ベランダの柵や窓のそばに踏み台になる物を置かないようにしたことがある人は27％にとどまった。

乳幼児健診などの機会を通じて、対策の周知を徹底しなければならない。