大分県日田市特産のナシを使った商品開発を目指す「ひたアグリスクール」を受講する日田三隈高で8月29日、1回目のバイヤー講義があった。百貨店岩田屋本店（福岡市）のマーチャンダイザー（商品開発、販売戦略担当）佐藤克美さん（53）が講師を務め、消費者に求められている商品について説明した。

同店は例年、オリジナル商品を生み出しており、今年はナシジャムの開発が進められている。バイヤー講義は、消費者の購買欲を高めるにはどのようなコンセプトやパッケージデザインが必要なのかを学ぶため、商品開発と流通の3年生13人が受講した。

佐藤さんは「新しい食の価値観」の事例として、福岡市中央区天神で栽培した新鮮な野菜を販売する取り組みを挙げた。消費者に採れたてで無農薬の野菜を提供することで新たな価値を生み出していると説明した。

また伊勢丹新宿店（東京）であった日田のフルーツイベントで、スイカに1万2千円の値段が付くなど「日田の果物は高く評価されている」と紹介した。

受講した横野愛香さん（17）は「日田の果物について自信がついた。消費者の手にとってもらえる商品を目指したい」と意欲をみせた。 （床波昌雄）