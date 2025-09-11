大分県日田市の書道家、千原艸炎（そうえん）さん（74）が代表を務める「土筆野（つくしの）書道会」の作品展が、同市三本松のパトリア日田で開かれている。戦後80年や世界でやまない戦禍を踏まえ、子どもを含めた会員46人がどうすれば戦争がなくなるのかを自ら考え、自書した作品など約150点が並ぶ。15日まで、入場無料。

千原さんは、日田、北九州市で書道教室を開いており、ロシアのウクライナ侵攻やガザ情勢を念頭に今春、中学生以上の会員に「どうしたら戦争がなくなると思うか」と課題を提起。それぞれが考えたことを書としてしたためてもらい今回、作品として展示した。

会場にはその課題に答える形で、「創造する力」「汝（なんじ）の隣人を自らのように愛せよ」「以和為貴」と大人の会員が筆を走らせた書や、思いを巡らせた中高生が「戦争や紛争について正しく知ること」「対話」「会話」などと力強く書いた作品が飾られる。

展示された作品について、千原さんは「戦争をなくすことについて一人一人が本気で考え、覚悟して書いた言葉だと思う。ぜひ見学してほしい」と話している。 （稲葉光昭）