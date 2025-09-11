熊本県荒尾市のグリーンランドの秋催事が13日、花火大会を皮切りにスタートする。12月7日までの期間中、多彩なキャラクターショーや園内全体を会場にした脱出ゲームなどを繰り広げる。

1万発の打ち上げ花火や「ナイアガラ」を披露する「タマホームスペシャル 第26回花火物語」は初日の午後8時半から。花火のフォト＆ムービーコンテストもあり、入賞者22人に賞品を贈る。感謝デーとして開園から先着5000人に、園内の全飲食店で使える1000円分の食事券も配布する。荒天時は花火大会や食事券配布は翌14日に順延される。

キャラクターショーは、プリキュアやウルトラマンオメガ、パンどろぼう、アンパンマンなど人気者のステージが日・祝日を中心にある。熊本のネオリアルや北九州市のキタキュウマンなど、九州のローカルヒーロー8体が集結する初のショー（9月28日）もある。

脱出ゲーム（11月1〜3日、8、9日）は謎解きの体験型イベントで、園内全体を会場にした昼コースと、閉園後に一部のエリアを貸し切りで行う夜公演がある。

秋催事の詳細はホームページで。同園＝0968（66）1112。 （宮上良二）