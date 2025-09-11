日本人初の五輪マラソン選手、金栗四三（かなくりしそう）を顕彰して熊本県玉名市で開く「玉名いだてんマラソン」と、合併前の旧横島町から続く「第46回横島いちごマラソン大会」（実行委員会主催）の次回開催が、来年2月22日に決まった。今月16日から参加申し込みを受け付ける。

いだてんマラソンでは、金栗のなりきりグッズを身に付けて走る「金栗足袋DE走」が、参加しやすいように距離を昨年の10キロから5キロに短縮される。

同大会は、玉名で後半生を過ごし「日本マラソンの父」と呼ばれた金栗をたたえようと、市が2019年度に創設したフルマラソン大会。コロナ禍による3回の延期後、22年度に初開催し、今回が4回目となる。

いちごマラソンは2・5キロからハーフまでの5種目がある。いずれも同市横島支所前付近を発着点とするコース。

金栗足袋DE走は、金栗が五輪初出場時に着たユニホームを復刻したTシャツと、金栗ゆかりの足袋型シューズを事前に購入し、着用して参加する。

詳しい内容と参加申し込みは大会ホームページで。実行委事務局（横島支所スポーツ振興課）＝0968（84）4315。 （宮上良二）