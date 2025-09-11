長崎県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設で、反対派住民とともに問題に取り組む市民団体「市民による石木ダム再評価監視委員会」が指摘する技術的な疑問点などに県が答える説明会が8月23日、同町であった。主に有識者で構成する市民団体と県側とでは、公共事業の「再評価」に対する考え方を巡って見解が大きく割れた。

公共事業が長期間に及ぶ場合に備え、国や自治体は、社会や経済情勢の変化を踏まえて数年おきに事業を検証する第三者委員会を設けている。第三者委は「継続」「中止」などの意見を出す。

石木ダムに関しては2024年8月にあった直近の第三者委で、完成時期を7年延長して32年度末とし、総事業費を1・5倍の420億円とする案が承認された。水没予定地に暮らす住民がダム建設に反対し続けている中、県が事業を進める根拠になっている。

団体側は第三者委での検証が不十分だと指摘。地球規模の気候変動により各地で大規模な災害が発生する今、最新の雨量や流水量のデータを用いてシミュレーションをすることで、改めてダム建設の妥当性を再評価すべきだと主張する。

この点について、県は治水計画で定めた河川の最大流量（基準高水（たかみず））を上回る洪水が発生すれば、団体側の指摘点も含めた対応が必要になる、との見解を提示。再評価のたびに計画をゼロから見直せばとてつもない時間がかかるとし、洪水を防いで県民の命、財産を守るためには事業の推進が大切だとした。

住民から信頼得られぬ県 対話の「糸口」探る

2014年8月を最後に途切れていたダム建設地、川棚町での説明会。今年に入って4、6、8月と三度にわたって開かれ、各回とも100人を超える住民や建設反対派の支援者が集った。県からも土木部長ら幹部をはじめ、担当者が顔をそろえた。

そもそもダム建設の妥当性は裁判で県の主張が認められている。県は土地収用法に基づく手続きを終えており、水没予定地に暮らす反対住民の家屋を強制的に撤去する「行政代執行」が可能な状態になっている。

県は事業の必要性を反対住民にも理解・協力してほしいと考えているものの、住民の「信頼」を得られていない。大石賢吾知事と住民との面会は就任（22年3月）からの半年で5回に及んだが、それ以降は実施できていない。ダム建設を推進してきた従来の方針と変わらない知事の姿勢は、住民の期待に沿うものではなかったようだ。

県は、住民が信頼を寄せる市民団体「市民による石木ダム再評価監視委員会」の求めに応じて説明会を開き、そこに住民も来てもらうことで対話の「糸口」にしようとした。

説明会はこれで終了し、今後は知事本人が考え方を述べる機会を設ける方向で調整が進んでいる。8月31日、1年8月ぶりに現地を公式に視察した知事は取材に対し、「広域行政を担う責務」としてダムを完成させる意志を示した上で、住民の理解を得る努力も続けるとした。 （重川英介）