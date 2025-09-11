ライトアップされた天守閣を眺めながら島原城下の夜を過ごしては−。ビルのワンフロアを宿泊客に貸し出す「民泊わかば」（長崎県島原市上の町）が登場した。国史跡島原城だけでなく、徒歩15分圏内にはニシキゴイが泳ぐ湧水路「鯉（こい）の泳ぐまち」、下級武士の屋敷地が並ぶ武家屋敷通りなどの見どころもそろう。ホテル不足の解消や観光客の呼び込みに一役買いそうだ。

貸し出すのは5階建てビルの4階フロア（67平方メートル）。畳敷きを含む3部屋とダイニングキッチンがあり、バス、トイレ付き。冷蔵庫やIHヒーター、洗濯機なども備える。7人を上限とし、連泊の場合は割引もある。

家主の妻松坂智子さん（68）によると、もともと家族の居住空間だったが、その後に住居として貸し出した。昨年11月に借家人が退去したことを受け、民泊を思い立ったという。

松坂さんは従来、島原半島を訪れる観光客の多くが雲仙岳中腹の雲仙温泉街（雲仙市）に泊まることを残念に思っていた。「夜の街で食事を楽しみ、島原温泉にゆっくり漬かってもらいたい」と話す。

4月、住宅宿泊事業法（民泊新法）に基づいて県に営業を届け出た。その際、次女の真子（しんこ）さん（34）を事業者とした。真子さんは「島原でイベントがあると、ホテルの予約が取れないとよく聞く。うまく需要を取り込みたい」と意気込む。

営業日数は年間180日。これまでの利用は8月の1件のみ。周知が課題だ。料金は2万2千円（2人）。3人目以降は1人5500円。民泊わかば＝080（2728）3345。

（本山友彦）