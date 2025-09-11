佐賀県玄海町で高度化通信網の構築事業に取り組んでいたヴルーヴ（東京）が、町の補助金を受けるために偽造した書類を提出したとして、同町が有印私文書偽造の疑いで県警に告発していたことが10日、分かった。町議会は同日の定例会本会議で「町の道義的責任は重い」などとして、同社への補助金を含む2024年度一般会計決算案を、賛成少数で不認定とした。

町などによると、同社は22年5月に設立され、23年秋から第5世代（5G）移動通信システムを町内の建物内などで展開する「ローカル5G」の環境整備を実施。町は設備投資や運営に充てる補助金として23〜24年度に計約10億5千万円を支給していた。

町は25年度にも2億4千万円の補助金支給を予定していたが、今年3月、同社の事業報告書を確認した際、外注先から受け取ったとされる請求書が、実際とは異なることなどが発覚。警察に相談し、6月10日、正式に県警に告発状を提出したという。

同社は町からの補助金が打ち切られたことで資金繰りに行き詰まり、7月23日付で東京地裁から破産手続き開始決定を受けた。負債額はグループ4社で計約7億8700万円。破産管財人から11月13日に債権者集会を開くとの通知が町にあったといい、脇山伸太郎町長は「資機材、設備は玄海町にあり、それを使えるか確認した上で対応を考えていきたい」としている。

10日の本会議では議長を除く出席議員8人で採決し、賛成3、反対5だった。町総務課によると、24年度予算は既に執行されており、不認定は影響しないが、町は改善策や再発防止策を議会に報告するという。本会議後、決算特別委員会の池田道夫委員長は「町民からも『どういうことだ』という声が上がっており、そのまま見過ごすことはできない」と強調した。

町議会はこの問題に関する調査特別委員会を設置しており、今後も経緯や事実関係の確認を進めていく。 （向井大豪）