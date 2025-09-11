佐賀市と伊万里市で9日深夜から10日未明にかけて、落雷の可能性がある火災が相次いだ。出火当時、県内全域に雷注意報が出ており、県警などが関連を調べている。

9日午後11時半ごろ、佐賀市久保泉町川久保の男性（49）方から出火、2階建ての一部を焼いた。佐賀北署によると、男性は4人暮らしで、住民の一人が「雷が落ちて2階のクローゼットがばちばち音を立てている」と119番した。4人とも避難して無事だった。

伊万里市松浦町中野原でも10日午前0時半ごろ、男性（44）方から出火、2階建ての一部を焼いた。伊万里署によると、近隣住民が「雷で停電があり、近くの家から煙が上がっている」と119番。家には男性の妹が一人で暮らしており、避難して無事だった。

そのほか、同日午前1時40分ごろ、小城市三日月町道辺の男性（67）方から出火、2階建ての一部を焼いた。小城署によると、男性は3人暮らし。妻と娘が避難した際、足にけがを負って搬送された。

佐賀地方気象台によると、秋雨前線が九州を南下し、暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で積乱雲が発達し、県内では9日午後8時〜10日午前2時ごろを中心に各地で雷が多発したという。 （竹中謙輔）