巨人４―３広島（セ・リーグ＝１０日）――巨人が逆転勝ちで４連勝、３カード連続の勝ち越しも決めた。

四回に岸田の２ランで追いつき、八回に代打・坂本の犠飛で勝ち越した。広島は好機を生かせず６連敗。

３―３の八回、巨人が一死二、三塁と勝ち越しの好機を迎えた。６番中山が申告敬遠され、一塁ベンチから代打・坂本が姿を現すと、東京ドームはこの日一番の大歓声と手拍子に包まれた。それでも、千両役者の頭の中は実に冷静だった。

マウンドには球威抜群の３番手、島内。坂本は「どこかでチェンジアップが来る」と念頭に置いた。予想と裏腹に直球を５球続けられたが、１５６キロを見送った直後の６球目。低めの１３２キロのチェンジアップに反応し、左翼へ犠飛を打ち上げた。「（捕手の）会沢に完全に裏をかかれていたけれど、ちゃんと頭にあったので、最後は何とかなったかな」。決勝点をもぎ取り右拳を突き上げて喜んだ。

不動のレギュラーとして活躍してきたが不振もあり、８月１２日の試合を最後に先発出場がない。代打を中心に限られた打席で結果を出すことを求められているが、「初めて経験して、後から出る選手というのは本当に大変なんだなと知った」。プロ１９年目。一振りに全てを懸ける難しさは想像以上だった。

出番を待つベンチ裏では、映像やデータを見るよりも、体幹や素振りなどの「体の準備」に神経を注ぐ。代打起用されると思っていたら、見送りになることもしばしばで、「気負いすぎても疲れちゃう」。精神面のコントロールの大変さも実感しながら、最善の準備を試行錯誤している。

それでも、６日の中日戦で九回二死から起死回生の同点打を放つなど、今季の代打成績は１６打数５安打９打点。打率３割１分３厘を誇り、「何とか求められたところで頑張りたい」。代打稼業も板についている。（佐野司）

巨人・阿部監督「相手もいい投手が出てきていたし、（坂本の犠飛は）最高の結果。（ベテランの力は）とても大きい。（森田は）打たれたけど、まだまだこれから勉強。色んなことを学んでほしい」