マヨネーズ、好きな食べ方は？＜回答数 37,122票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第284回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マヨネーズ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マヨネーズ、好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
黄金コンビ！エビとアボカドのワサビマヨ和え
【材料】（2人分）
エビ(小) 10尾
<ゆでる調味料>
酒 大さじ 1
塩 小さじ 1
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1
プチトマト 2個
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 1/2
練りワサビ 小さじ 1
【下準備】
1、エビは殻と背ワタを取り、＜ゆでる調味料＞を加えたたっぷりの熱湯に入れる。再び煮たったら1〜2分ゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。
2、アボカドは果肉をスプーン等で取り出し、ひとくち大に切ってレモン汁をからめる。
3、プチトマトは水洗いし、水気を拭き取る。ヘタを取って縦半分に切る。
【作り方】
1、ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、エビ、アボカドを加えて全体に和える。器に盛り、プチトマトを添える。
(E・レシピ編集部)
