大谷翔平 1カ月ぶりの盗塁＆170キロの爆速適時打で勝利に貢献！ドジャース3連勝で2位パドレスと2ゲーム差に

ドジャースの大谷翔平選手（31）が、現地9日（日本時間10日）に本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。

3打数1安打1得点1盗塁と攻撃の起点となり、チームの7対2の快勝に貢献。これでドジャースは3連勝となり、同日に敗れた2位パドレスとのゲーム差を2に広げた。

大谷はこの日、第3打席で今季98個目となる四球を選び出塁。その直後、ベッツの初球にスタートを切り、8月10日以来 約1カ月ぶりとなる18個目の盗塁を成功させた。

この積極的な走塁が流れを呼び込み、直後にベッツの2点本塁打が飛び出して3対0とリードを広げる。

さらに5回には、1死二塁のチャンスでバットを振り抜き、速度105.8マイル（約170キロ）の鋭い打球をライト前に運ぶタイムリーヒット。これが今季91打点目となり、5点目を加えた。

投げては、先発のシーハンをはじめ、ベシア、イエーツの継投が機能し、メジャー最低勝率.276のロッキーズ打線を封じて快勝。

攻守がかみ合った内容で、地区首位を守ると同時にポストシーズンに向けて好調をキープしている。





