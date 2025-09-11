インフレ真っ最中の今日にあって、牛丼チェーン店「すき家」が9月4日から牛丼をはじめ36品目で値下げを断行するという発表が、業界に衝撃を与えている。すき家といえば、今年3月にネズミとゴキブリの異物混入が相次いで報道されたことも記憶に新しいが、そもそも「安過ぎる」牛丼をこのタイミングで値下げする真意とは。

＊＊＊

【写真を見る】「大きい死骸が丸ごと…」 今年すき家で問題となった「ネズミ混入みそ汁」

懐を直撃するニュースは枚挙にいとまがない。今月からは調理用の油や、醤油、マヨネーズといった調味料など、ずばり1000品目以上の値段が上がるから、誰しもため息のひとつもつきたくなる。

そこへ飛び込んできたのが、あっと驚く値下げの報である。「すき家」の牛丼並盛が30円安く450円になるなど、36品目で10〜40円の下げ幅だという。

実に11年ぶりとなる値下げに踏み切った、すき家を運営するゼンショーホールディングスの担当者によれば、

「牛丼の原材料となる牛肉、タマネギ、米はここ2〜3年で急激に値上がりしており、当社もコロナ以降、値上げせざるを得ない状況が続いていました。しかし、このタイミングで値下げをすることで、価格優位性を上げてお客さんを増やし、ひいては牛丼の販売量を増やすことで利益を確保する決定をしました」

牛丼屋に行って目を丸くする観光客

この値下げがショッキングなのは、そもそも牛丼並盛が安過ぎるから。値下げ前でも「すき家」の牛丼並盛は480円、「吉野家」は498円、「松屋」は460円と、いずれもワンコインでおつりがくる。コンビニで200円を超えるおにぎりが珍しくない時節柄、驚異的ではあるまいか。

「今世紀に入ってすぐ、デフレ経済を背景に牛丼大手3社は並盛280〜290円と破格の値段を設定していました」

とは、経済誌記者。

「その後、2004年に各社はBSE問題で牛丼の販売を停止します。最初に復活したのは『すき家』で、値段は350円。以降、各社は200円台後半から300円台後半を行き来しながら、21年に『吉野家』が400円台に突入しました。ここ10年で、ざっと100円しか値上がりしていない状況です」（同）

やはり、このお値段には、

「日本の物価高騰にビクともしないインバウンドの人たちは、牛丼屋に行くと目を丸くします。母国で同じレベルの食事をするなら、2000〜3000円はするはずだと口をそろえていますね」（同）

安さの理由

あまりにも身近なせいで普段はほとんど意識しない、牛丼並盛の異常な安さについて、フードサービスジャーナリストの千葉哲幸氏が言う。

「牛丼店は、低価格でお腹いっぱいになれる、若い独身男性の食のインフラ拠点のような部分があります。並盛がワンコインを超えない、この点を死守することが牛丼店の“存在理由”だと思います」

その安さの淵源にさかのぼれば、

「1970年代に、吉野家がショートプレートと呼ばれる米国産バラ肉を使用するようになってから“牛丼＝安いもの”というイメージが出来上がりました」

そう解説するのは、学生時代に吉野家でアルバイトをした経験のあるB級グルメ探究家・柳生九兵衛氏である。

「アメリカではほとんど利用されなかったこの部位を吉野家が大量に輸入することで、牛丼自体の価格が安くなったのです」（同）

安さをキープできる理由はほかにもある。

「現在、すき家は約2000店、吉野家と松屋はそれぞれ約1000店が営業しています。店舗が多いので、大量に食材を仕入れることができ、コスト削減につながっています。使用する材料も牛肉とタマネギと米のみと少なく、タレに肉を入れて煮るだけといった調理が簡単なのも、価格を抑えられている要因です。また、チーズやねぎ玉といったトッピングを充実させ、客単価を上げています」（同）

「値上げは原価率の上昇分に追いついていない」

だが、もちろん順風満帆というわけではない。

流通アナリストの中井彰人氏によれば、

「ウクライナ戦争が起きて、世界的にエネルギーと食料の値段が高騰しています。日本は食料の6割を、エネルギーの9割を輸入に頼っているため、値上がり傾向は止まらない。さらに人件費も上がっているので、飲食業界の値上げの流れは避けられません」

実際に、苦汁をなめる飲食店は少なくない。

「所得格差により、大衆の“外食離れ”が起きつつあります。昨年、焼肉屋とラーメン屋の倒産件数は共に過去最多となりました。食材が高騰している中、値上げをすると客が減るという実情が表れていると思います」（同）

牛丼業界とて逆境にあるのは同様だ。第一生命研究所首席エコノミストの熊野英生氏が解説する。

「牛丼の原材料の価格は、昨年に比べ10％上がっていますが、牛丼チェーン全体の値上げ分は2.7％程度。つまり、約7％分が利益を圧迫しているはずです。値上げはしているものの、その値上げ分は原価率の上昇分に追いついていないと思います」

値上げが追いつかない理由は二つあるという。

「一つは、原材料の値上げ幅が未曾有のレベルであること。まさかこれほど米の価格が上がるとは誰も予想できなかったはずで、対応が難しいのだと思います。もう一つは、客離れの不安です。一気に看板商品を値上げすることはためらわれるのでしょう」（同）

かつては高級路線も

とはいえ、牛丼屋も、これまで手をこまねいていたわけではなかった。

「吉野家にはかつて、高級路線の店舗が赤坂にありましたが、いつの間にかなくなりました。デフレの象徴のようにいわれる牛丼チェーンも、ここ20〜30年、デフレと闘ってきたのです。が、外食業界全体の構造の中で、それで十分に集客できて利益を確保する、という形にはなっていかなかったわけです」（熊野氏）

突き詰めると、日本経済の根深い問題が浮かび上がる。

「現在日本には、リッチな外国人がたくさん訪日している一方で、年金生活者や経済的に余裕のない高齢者が非常に多く、需要のあるデフレ型のビジネスが続いています。原材料や人件費の上昇率に追いつくぐらい牛丼を値上げしても客に許容され、牛丼チェーンの経営が健全に続けられるためには、年金を上げる、賃金上昇の流れを作るなどの、根本的な解決が必要です」（同）

並盛の牛丼に、日本の課題が特盛のようである。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載