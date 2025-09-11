秋篠宮家と小室家とは

秋篠宮家の長男・悠仁さまは19歳の誕生日に成年式に臨まれた。その後も関連儀式や行事に10日まで出席されたが、これを最も近くで見守られた紀子さまは張り詰めた状況から解放されて肩の荷も下りたのか、その胸には「眞子さんとの面会への思い」が去来しているとの指摘もある。一方で、圭さんの母・佳代さんも圭さんや眞子さんとの面会を熱望しているという。

【写真15枚】首がすわりきらない時期の赤ちゃんをそっと支えつつ…圭さんも嬉しそうな「ウインドーショッピング」の模様

「これまでも“何かの機会に会えたら”といった紀子さまのお考えは伝えられていて、側近もそれを受け止めているようです。2021年に結婚後すぐに日本を発ってからもう4年になりますが、面会の機会に恵まれていません」

小室さん夫妻

と、担当記者。とはいえ、

「圭さんの母・佳代さんと元婚約者との金銭トラブルが発覚して以降、秋篠宮家と小室家とはほぼ断絶状態になっており、紀子さまが眞子さんや孫はともかく、圭さんとも会いたいかというと“そういうことはないだろう”と宮内庁内からは聞いています」（同）

小室家アレルギー

秋篠宮家側に「小室家アレルギー」のようなものがありそうだとの指摘だ。両家の思いは当事者にしかわからないためここでは措くが、眞子さんや孫に会うためだけに紀子さまがアメリカに出向くというのは現実的ではないとされている。

「母親が娘や孫に会いに行って何ら不思議はないわけですが、お立場や世間の目を考えるとハードルが高すぎるとのこと。紀子さまの海外公務の経由地などに眞子さんが向かって落ち合うといったプランはないわけではないようですが、それにしても“公務にプライベートを絡ませた”などといった指摘を受けかねず、実行に移せるかというといくつも疑問がつきますね」（同）

そういった背景や事情もあり、そう遠くない未来に小室さん夫妻側が日本にやってくる可能性の方が高まっているようだ。秋篠宮家の側近である吉田尚正・皇嗣職大夫は「いずれかの機会にご家族でゆっくり過ごす時間を持てたらと思われている」と明かしている。

佳代さんの思い

一方で、圭さんの母・佳代さんの動きは今もなお宮内庁内で注視されているという。

「一時期ほどではありませんが、“ノーマーク”ということはないと見られています。実際、佳代さんはとにかく小室さん夫妻に会いたいと願っていて、しかるべきタイミングで渡米したいとの思いを今もなお持ち続けているとのことです。“現段階で自ら出かけて行ってすでに面会をはたしていても何ら不思議ではありません”との声もあります。紀子さまと違ってその一挙手一投足が記録されているわけではないですから」（同）

これまで佳代さんの訪米プランが何度か報じられた際、眞子さんがこれに難色を示したといった話も伝えられた。

「佳代さんがアメリカにやってきて数日過ごすくらいなら問題ないようですが、孫の世話を名目にそれなりの時間をともに過ごすことについて眞子さんは反対していたとのことです」（同）

「娘や息子、そして孫に会いたい」との思いは切実なものがあるということなのだろう。

デイリー新潮編集部