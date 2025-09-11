命がけで仕事にしがみつく従業員

米国経済のリセッション（景気後退）入りが現実味を増している。

米労働省が9月5日に発表した8月の雇用統計によれば、失業率は4.3％と前月の4.2％から上昇し、約4年ぶりの高水準となった。

非農業部門の雇用者数は前月比2万2000人増と、市場予想の7万5000人増を大幅に下回った。6月の雇用者数も下方修正され、当初の1万4000人増から1万3000人減となった。雇用者数の減少は新型コロナ禍の2020年12月以来のことだ。

雇用環境はさらに悪化する可能性があると言わざるを得ない。米国の就職再支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは4日、企業の8月の新規採用計画は2009年の集計開始以降で同月として最低を記録したと発表した。

トランプ関税、騒動はまだ続く？

政府の統計以上に現場の雇用環境は悪化しているようだ。

米コンサルティング企業コーン・フェリーは、“ジョブハギング”する従業員の増加を指摘した。“ジョブハギング”とは命がけで職に執着することを意味する。経営者がリストラを計画する中、従業員は生き残りのために仕事にしがみついているというわけだ。

コロナ禍の米国で自発的な離職が急増する、いわゆる「大退職時代」が到来したと言われたが、ここに来てまったく逆の現象が起き始めている。

雇用環境の悪化と個人消費の減速

米雇用情報提供企業グラスドアの従業員信頼度指数にも同様の傾向が出ている。最新の調査によれば、従業員の職場でのセンチメント（印象、心理状態）は失業率が14.8％に達した2020年よりも悪化していることが明らかになった。

雇用環境の悪化が災いして個人消費が減速していることも気になるところだ。

プライスウォーターハウスクーパースは3日、ホリデーシーズン（クリスマスから年末年始）に関する見通しを発表した。同社の調査によれば、今年の1人当たりの平均支出予定額は1552ドル（約23万円）で、前年比5.3％減の減少幅は2020年以降で最大となる見込みだ。世代ごとでは17〜28歳のZ世代が23％減となった。

トランプ政権が実施している不法移民の取り締まりも、個人消費にとってマイナスだ。

米ピュー・リサーチセンターの分析によれば、1月から7月末までに米雇用市場から退出した移民は120万人以上だという。これによる移民の購買力の縮小が、米国の個人消費の下押し圧力になることは間違いないだろう。

インフレという形で米国民にしわ寄せ

トランプ関税も個人消費にとって重荷だ。

FRBが3日に公表した米地区連銀経済報告（ベージュブック）では、「関税が原材料費を押し上げた」との報告が目立った。

ベッセント財務長官が8月末、関税収入が年間5000億ドル（約74兆円）を超える可能性があるとの見通しを示したように、トランプ関税には米政府の財政赤字を大幅に減らす効果がある。しかし、インフレという形で負担を背負わされるのは米国民だ。

8月の雇用統計を受けて、米連邦準備理事会（FRB）の9月の利下げは「確実」との見方が広がる一方、FRBの利下げが経済の悪化に追いつかなくなるのではないかとの懸念も生まれている。

だが、ベッセント氏は米国経済に関する強気の見通しを崩していない。同氏は7日、NBCテレビのインタビューで、8月の雇用統計は「ノイズ（雑音）」との認識を示し、「企業の設備投資拡大などで米国の雇用は今後増加する」と強調した。

韓国企業が不法移民に頼らざるを得ないワケ

トランプ政権は、関税引き上げにより米国の製造業が復活すると豪語しているが、このような動きはほとんど起きていないのが実情だ。

米政治ニュースメディア・ポリティコは8月31日、多くの米企業が中国から撤退せずにとどまっていると報じた。米国が生産拠点に適していないため、中国で踏みとどまる方がリスクは少ないと考えているからだ。

米国は先進国で最も経済のサービス化が進んでいる。そんな米国で「再工業化」を実現させることは「言うは易し、行うは難し」だ。工業大国だった1950年代の米国を復活させるためには人材の育成などが不可欠であり、関税の引き上げだけでは不可能だ。

ジョージア州で5日、韓国企業の電気自動車（EV）用バッテリー工場で韓国からの不法移民が大量に摘発された背景には、米国の労働者の低い熟練度があった。ビザの取得が困難な状況のため、韓国企業はやむなくビザなしで自国の労働力に頼らざるを得なかったのだ。

気がかりなのは日米関税合意の覚書

皮肉にもトランプ関税が米国製造業の足を引っ張る構図が鮮明になっている。

米サプライマネジメント協会（ISM）が2日に発表した8月の米製造業景況感指数は48.7と、好不況の境目である50を6カ月連続で下回った。ISMは「関税政策の不透明感などが主な要因だ」としている。

トランプ政権は関税合意の際に日本や欧州連合（EU）などから合計1兆5000億ドル（約222兆円）の投資の約束を取り付けたが、米国経済が不振となれば、これが「空手形」に終わる可能性は十分にある。

気がかりなのは、4日に発表された日米関税合意の覚書について、ラトニック商務長官が示した見解だ。ラトニック氏は5日、覚書に盛り込まれた5500億ドル（約81兆円）の対米投資の行き先は、トランプ氏に「完全な裁量権」が与えられているとした。

トランプ氏は自身の政策の非を認めるのではなく、関税の再引き上げなどを主張して、日本からの投資を強制するのではないかとの不安が頭をよぎる。

残念ながら、日本経済は今後もトランプ氏の言動に振り回されるのではないだろうか。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部