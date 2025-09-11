黄金に輝くチャンピオンベルトの横で安堵の表情を浮かべるのは、今年1月28日に亡くなった森永卓郎氏を父に持つ森永康平氏（40）。経済アナリストでありながら、なぜこのような姿を……？

＊＊＊

【実際の写真】みごとKO勝利！ 相手の顔面にパンチを入れる森永康平氏

妻の許可は得られず

康平氏は、講演やメディア出演に追われる日々のさなか、9月5日に開催されたアマチュア格闘技イベント「EXECUTIVE FIGHT 武士道」に出場し、57.5キロ級でKO勝利。昨年の55キロ級タイトルに続き、2階級制覇を成し遂げたのである。

「序盤は劣勢だった中、2R目でなんとかダウンを奪えました。次は60キロ級、62.5キロ級、そして65キロ級のタイトルも狙いたいですね」

2階級制覇を成し遂げ、安堵の表情を浮かべる森永康平氏

高揚気味に振り返りつつも、「家族も喜んでいるのでは」と記者に問われると、

「いやぁ、実は妻の許可は得られていなくて……。前回のチャンピオンベルトも飾らずにクローゼットに隠していました。幸いSNSは見ていないようなので、今回もバレていないといいんですけど」

とまさかの告白。計量前日はホテルにこもりひたすら体の水抜きを行ったという。

「翌朝には4キロ痩せて妻と再会したので、あれでさすがに気付かれたかもしれません。明日は子どもの世話をして挽回します」

「頭が商売道具なんだから」

身内には“闘う漢”の姿に難色を示していた人がもう一人――。父の卓郎氏だ。

「父には『頭が商売道具なんだから』とやめるよう散々言われました。私が頑固だと知っていたので、半ば諦められていた感じでしたね。今回のタイトルにも全く興味がないと思います」

とはいえ初めて息子のチャンピオンベルトを見たときは「まんざらでもない様子もあった」というから、名物親子の関係性がうかがえる。

「父が亡くなって、もう半年以上過ぎました。『まだやっていたのか』と言われそうですが、実家に帰ったら、墓前に今日の写真くらいは見せに行きましょうかね」

家族公認の日はまだまだ遠く？

撮影・西村 純

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載