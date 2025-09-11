スイーツ好きで知られる「ぼる塾」の田辺智加が、旅先で自分用のお土産を爆買いしてしまうことを明かした。あるものを大量にスーツケースに詰め込み、現地から出国するという田辺に、かまいたち濱家は「密売人のやり方」とツッコみ……！？

旅好き芸能人たちがお土産のエピソードを語る中、きりやはるかから「自分用のお土産代がめっちゃ多い」ことを指摘され、「私お茶がとにかく好きで、香港でお茶代８万円。プーアール茶とかを飲みたくて」と語り始めた田辺。濱家から「茶葉８万円てどれくらいの量になんの？」と聞かれると、「あ！でもコレ（ぐらい）」と両手に紙袋を抱える仕草を。きりやは「ホントに紙袋パンパンに買ってて」と補足した。

勝俣が「出国する時、言われないの？」と尋ねると、「何とかスーツケースに（詰め込んで）」と答えた田辺。濱家が「密売人のやり方。スーツケースに葉っぱ隠して」とツッコむと、スタジオに笑いが。山内が「行きに入ってたものはどうなってるの？」と質問すると、田辺は「水着とかもあったりするんですけど、そういうものは捨てたりとか」と回答。山内は「えー！現地で捨てて？」と驚き、濱家が「水着OUT、茶葉ＩＮ？」とまとめると、田辺は「はい」とキッパリ答えた。

そんな田辺はシンガポールに旅行した時も初日に爆買いした経験があるそうで、24時間営業でシンガポール随一の巨大激安スーパー「ムスタファセンター」で、普通なら１個500円の石鹸が５個で500円になっているのを見つけ、「気づいたら（買い物）カゴ２個分入れちゃって、スーツケース半分が石鹸」になっていたという。

この石鹸も自分用だったため、「私１年半ずっと同じ石鹸を使ってます」と田辺。今年６月にもシンガポールに行き、また同じ石鹸をスーツケース半分買ったと吐露。濱家が「何がええの？」と尋ねると、「洗い上がりがしっとりなんだよね。うるおいがすごくて。今度お会いした時に持ってきたい」と話した。

なお、この田辺智加の余談は９月10日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。