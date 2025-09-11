「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

得意の舞台で重賞Ｖを狙うピックデムッシュは１０日、美浦Ｗでサトノラポール（３歳１勝クラス）と併入。６Ｆ８５秒２−３７秒９−１１秒７と目立つ時計ではなかったものの、軽く仕掛けた程度で、最後まで余裕のある動きを見せた。鹿戸師は「追い切りは渋いけど、軽く走っていた。いいケイコができたし、仕上がりは問題ない」と約３カ月ぶりの実戦でも力を出せる状態にあることを強調した。

前走は２勝クラスで同レースに出走するヤマニンブークリエの２着に敗れたが、師は「前走は斤量差があった上に、勝ち馬に内をすくわれた形になったからね」と分析。通ったコースの違いと２キロのハンデ差があり、悲観はしていない。今回の舞台は２戦２勝。「コースの相性はいいし、春よりも成長しているので楽しみです」と重賞初挑戦での初制覇に期待した。

◆調教診断 馬体に関しては、春よりもしっかりしていて、全体的にパワーアップしている印象だ。その効果が追い切りの動きに出ている。もともとケイコ駆けするタイプではないが、併せ馬で余裕のある動きを見せており、６Ｆ８５秒２−３７秒９−１１秒７の時計もこの馬としては十分なもの。力を出せる仕上がりにある。