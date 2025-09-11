10月スタート、主演・岩本照『恋する警護24時』続編に強力新キャストが参戦！

2024年1月期に放送された岩本照主演『恋する警護24時』が、約1年半の時を経てカムバック！ 10月17日（金）より、金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』がスタートする。

前作に登場した警護チームの仲間たち、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹らメンバーの続投が決定。さらに、夏生大湖、板尾創路という強力な新キャストも加わることになった。

season2では、岩本演じる北沢辰之助が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになる。

しかし、新メンバーも加わって大きくなった警護チームはなかなか足並みが揃わないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。

一方、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受ける。

そんな辰之助の助けになるのが、合併する以前から共にしてきたなにわ男子・藤原丈一郎演じる後輩ボディガード・原湊。藤原は、「原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたい」と意気込む。

また、辰之助の1年先輩のボディガード・椎谷厚徳役の今野浩喜も続投決定。そして、警護チームを時に𠮟咤激励しながら温かく見守ってきた松下由樹演じる社長・塚本和江も再登場。合併して大きくなったボディガード会社の社長として、たびたび問題が生じる警護チームの手綱を引きながらまとめ上げていく。

◆夏生大湖＆板尾創路が物語をより一層彩る！

season2から加入する新キャスト。その1人が、久我一刀役の夏生大湖。

2022年に『六本木クラス』で俳優デビューした夏生は、連続ドラマ初レギュラー出演となった『最高の教師 １年後、私は生徒に■された』（2023年）や『御上先生』（2025年）をはじめ、俳優デビューからわずか2年の間に話題作に立て続けに抜てきされ、今最も勢いのある注目の若手俳優だ。

そんな夏生が演じる久我は、「コ・アラセキュリティ」から千早と共にやってきた新人ボディガード。千早のことは信頼しているが、元「RACCO警備保障」のメンバーに心を開かず、愛想もない。特に、湊に対しては敵意むき出しで、実は過去にある関係が…。

さらに、今や俳優としてだけでなく監督としても評価される大ベテラン・板尾創路も参戦。板尾が演じるのは、辰之助の警察官だった亡き・父の元同僚で、現在は辰之助たち警備チームが訓練を行う警備学校に務める梶原昌司だ。

◆藤原丈一郎（原湊・役）コメント

――season2が決まったときの思いを教えてください。

前作が終わったあとに照くんと「またやりたいよね」という話をしていたのですが、まさかこんなにすぐ実現できるとは思っていなかったので、今回のお話を聞いたときは驚きとうれしさがありました。

――今作でチャレンジしてみたい事やパワーアップしたい事はありますか？

またアクションシーンがあるので、「よっしゃ、やるぞ！」という思いで練習させていただいています。前作の終盤でめちゃくちゃ楽しみにしていたアクションシーンがあったのですが、僕は登場してから5秒でやっつけられて終わってしまったので、season2ではどうにかアクションシーンを盛りだくさんにしていただけたら！

もちろん原湊の可愛らしい部分もみなさんに楽しんでいただきたいのですが、それ以上にたくましくなった原湊をアクションシーンで表現できたらなと思います。また前作で新人だった湊が今作では後輩もできるので、アイドルとして後輩ができたときの感情を思い出しながら作品に取り入れて、成長した新しい表情もお見せしたいですね。

――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？

照くんの座長っぷりを再び見られるのがとても楽しみです。前回は照くんがすごい差し入れをしてくださったので、照くんには早速「差し入れよろしくお願いします！」と伝えておきました（笑）。

僕も大阪人ならではの“たこ焼きを作る”という差し入れをさせていただいたのですが、今回も、もしかしたらどこかのタイミングでたこ焼きを出店するかもしれません！

――視聴者へメッセージをお願いします。

season2につながったということは、それだけ視聴者のみなさんが楽しみにしてくださっていたという証でもあると思うので、「season2をやるよ」と発表できることがうれしいです。

きっと第1話が放送されたら、みなさんがSNSなどでいろいろ感想をつぶやいてくれると思うのですが、その声がダイレクトに届くので、今からわくわくしています。season2は原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。頑張ります！

◆今野浩喜（椎谷厚徳・役）コメント

――前作で思い出に残っていることはありますか？

前作の撮影では、プロデューサーの神田さんによく「かわいい、かわいい」と言われていたのですが、そう言われることに慣れていないからどうしていいか分からず、困惑したことを覚えています（笑）。

――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？

前回、岩本さんがキッチンカーやカフェカーを差し入れしてくれたので、岩本さんにプレッシャーを感じてほしくはないけど、今回も楽しみですね。ただ、今回の撮影現場にキッチンカーを置ける場所があるかどうか…それだけが心配です。

――撮影期間中に共演者としてみたいことはありますか？ ちなみに、岩本さんは「しい様（＝今野）とキャンプしたい」と言っていました。

そもそも岩本さんはあんなにアイドルとしても忙しいのに、そんな暇があるのかな。一緒に行って日帰りで帰られるのは嫌だし…。でも、休みがあればもちろん合わせます。

その前に、みんな「しい様」と呼んでくれるのはありがたいですけど、season2には（芸人として大先輩の）板尾さんがいらっしゃるので、板尾さんの前でだけは「しい様」と呼ばないでほしいです（笑）。その呼び名を受け入れている姿を見られるのはちょっと恥ずかしいですね（笑）。

――視聴者へメッセージをお願いします。

みなさんお待ちかねの、あの“しい様”が帰ってきましたよ！ みなさん、最後までお楽しみに！

◆夏生大湖（久我一刀・役）コメント

――season2に出演することが決まりましたが、『恋する警護24時』の印象を教えてください。

前作を拝見していて一番強く感じたのは、作品全体に漂う“ファミリー感”です。登場人物それぞれが信頼し合い、温かい絆で結ばれていて、その中にいるだけで安心できるような雰囲気がありました。そんなチームに自分も新たに加わることができて本当に嬉しく、season2という責任も感じています。

――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？

やっぱり一番楽しみなのはアクションです！ 僕自身、アクション経験が多くはないので「ちゃんとついていけるかな…」という不安があります。ただ、それ以上にワクワクする気持ちが強いです。きっとアクションの中にもチームワークの大切さが表れると思うので、現場で学びながら全力で取り組んでいきたいです。

――視聴者へメッセージをお願いします。

season2から新しく参加させていただきますが、まずは温かい雰囲気に満ちた警護チームの一員として、早く溶け込むことを目標にしています。

前作からご覧になっている方にとってはすでに“家族”のような存在だと思うので、僕自身もその輪の中に馴染み、視聴者の皆さんからも受け入れていただけるようなキャラクターを作っていきたいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

◆板尾創路（梶原昌司・役） コメント

――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？

僕は、現場に午後入りして夕方には終わるスケジュールと聞いているので、楽しみですね（笑）。

――視聴者へメッセージをお願いします。

season2まで続いているドラマなので、間違いなく面白い作品だと思いますが、前作よりさらに面白くなって視聴者のみなさんに楽しんでもらえるように、一役として頑張ります。よろしくお願いします。

◆松下由樹（塚本和江・役） コメント

――前作で思い出に残っていることはありますか？

「北沢はうちのエースです」というセリフです。

――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？

みなさんのアクションシーンをとても楽しみにしています！

――視聴者へメッセージをお願いします。

規模も大きくなり、私自身もドラマを見るのをとても楽しみにしています。season2では辰之助がどのような警護をするのか、どんなキュンがあるのか、みなさんどうぞ期待して待っていてください。