

エスコンフィールドHOKKAIDO（筆者撮影）

【画像】座席はゆったり快適、グルメも激ウマ揃いなエスコン内部はこんな感じ

入場して座席に座り、実感するのは「座席の快適さ」。格安の一般席だと、2022年まで本拠地を置いていた「札幌ドーム」（現：大和ハウスプレミストドーム）が40cm少々だったのに対して、エスコンフィールドは幅50cm近く、シートピッチ（座席間隔）も、両手を挙げる指示がある応援歌（水谷瞬選手など）を歌う際にも、前の座席の人に当たらない程度に幅がある。



エスコンフィールドの座席（筆者撮影）

通路の幅も場所によっては10m以上もあり、気兼ねなく親子で手を繋げるのは嬉しい。また場内にはエレベーター13台、エスカレーター14台が設置されており、3階席までスイスイと歩いて移動できる。

当たり前のように聞こえるが、年間数十試合しか使用しない野球場・スタジアムでは、エスカレーターが設置されていないことが少なくない。野球をよく見に行かれる方なら、「東京ドームの天井席」「横浜スタジアムのウィング席」などでの階段昇降に比べると、エスコンフィールドの高低差移動の快適さを実感できる。



エスコンフィールドは通路も広く、各地にモニターが設置されている（筆者撮影）

食体験にもズムーズさが加わっている

エスコンフィールドなら、2階内野席側の町村農場でワッフルパフェを買っても、アイスが溶けないまま3階外野席に持って上がれる。

座席がすり鉢状の急勾配になっている札幌ドームや、通路が極度に狭い神宮球場などでは、ここまでスムーズに移動できないだろう。



選手グルメ「清宮幸太郎選手の幸せ盛り」。背番号が入っている（筆者撮影）



「そらとしば」では、球場内で醸造したビールを味わえる。写真の「Slugger Stout」は、ビターチョコレートのような濃厚な味わい（筆者撮影）

そして、野球と並んでエスコンフィールド最大の楽しみは「グルメ・フードコート」。試合中も、「優光」（ラーメン）「天金」（寿司）などがある「七つ星横丁」、球場内で醸造されたクラフトビール「よなよなエール」を真下で買って、ちびりちびりと味わいつつ、グラウンドを一望して過ごしたい（その結果、次回来訪時は試合開催日に、ここから観戦したいと思う人も少なくないだろう）。

球場内で醸造したビールやパストラミサンドがある「そらとしば」、親会社である日本ハム直営の3店舗が集う「tower11 foodhall」などなど……。

エスコンフィールド内だけで60店舗以上の飲食店があり、1試合だけではとても回りつくせない。何より各店とも名店ばかりで、そこらのフードコート以上に迷ってしまうことは必至だ。



フードコートの座席には細かくモニタ−が設置され、食べながら試合を見ることができる。写真は「台湾風かき氷」（筆者撮影）

飲食店や通路の周りにはテーブル席が多数設置されていて、角度を変えたモニターが無数に設置されている。現地にいても、座席から離れてモニターで試合の様子を追いつつ、「ワッ！」と歓声があがる決定的瞬間をモニターで見守るもよし、座席側に駈け寄ってリアルに見守るもよし。多様な見方を選択できるのだ。

これが昔の観戦スタイルとは違ったところで、いまの世代は「パ・リーグTV」のような「スゴイ瞬間だけダイジェスト見」や、目の前の選手の情報をスマホで調べつつの「ながら見」が、徐々に主流になりつつある。スマホが当たり前になった今どき、2時間・3時間と試合を見続けるより、さまざまな情報を知りつつ、観戦するのだ。

また、家族連れ・幼児連れだと、座席にずっと座っている訳にもいかない。快適な座席以外にもフリースぺースを提供し、グルメを満喫していても息抜きをしていても、子供のオムツを替えていても、試合をしっかり目で追えるのは、本当にありがたい。エスコンフィールドが作り上げた観戦スタイルは、きわめて理にかなった今どきのものと言えるだろう。

一見して「家で配信を見ていれば？」と思うかもしれないが、現地にいれば「3万人の観客の歓声」というライブ感がプラスされ、忘れられない体験になる。ゲームを飛び飛びで見ていても、「山縣秀選手のアクロバティックなダイビングキャッチ」「体重120kgのフランミル・レイエス選手の疾走」など、実生活ではまず見かけない全力プレーを目にすれば、選手が“推し”に変化し、帰りには「エスコンフィールドに行ってきましたクッキー」などのお土産とともに、グッズを買いたくなっているかもしれない。

試合がない日も、ボールパーク満喫！



エスコンフィールド横の公園（筆者撮影）



「Truffle BAKERY」の焼きたてパン。コーヒーやソフトドリンクもしっかり美味だ（筆者撮影）

エスコンフィールドでファイターズの公式戦が行われるのは、年間71日間（71試合）。年間の5分の1程度だが、しかし、それ以外の290日間でも、客足は途絶えない。球場を中心とした「北海道ボールパークFビレッジ」は緑豊かな広い公園となっており、家族で散策するにはちょうどよい「子連れの観光スポット」になっているのだ。

敷地内にはミニ野球場や、知育玩具の「ボーネルンド」直営の遊び場「PLAYLOT」（衝撃吸収マットなどで、なかなか怪我しない作りになっている）、高さ8mのブランコやジップラインなどのアクティビティがあり、オトナも子供も安心して遊び倒せる。これらは大半が有料ではあるものの、ボールパークへの出入りは自由であり、何もせずにベンチに腰かけてぬぼーっとするのも良い。

球場の外でも、疲れた際にひとやすみできる「Truffle BAKERY」、農機具メーカー「クボタ」直営のカフェなどがあり、人工池や芝生を眺めつつ、焼き立てパンやヘルシーなランチなどを楽しめる。時間の過ごし方としては、ちょっとしたカフェがある自然公園のような佇まいだ。



名物「シャウエッセンホットドッグ」と「ぐるぐる巻いたシャウエッセン」。レモンサワーとともに、日本ハムグループの面目躍如なラインナップだ（筆者撮影）

試合がない日はエスコンフィールドは一般開放され、座席は一部エリアが座り放題。グルメフードコートも一部営業しており、試合日なら凄まじい行列で10分、20分待たされる「シャウエッセンホットドッグ」が、非試合日なら拍子抜けするほどあっさり購入できるのも嬉しい。

試合時はなかなか座れない席にも座れる

試合日には「ルーフトップカウンターシート」として抽選を勝ち抜かないと座れないエリアが、非試合日にはカフェレストラン「そらとしば」の通常座席（2階席）として、普通に座ることができる。球場内で醸造されたクラフトビール「よなよなエール」を真下で買って、ちびりちびりと味わいつつ、グラウンドを一望して過ごしたい（その結果、試合を観ようと思う人も少なくないだろう）。

なおエスコンフィールドは、ビールに続いて「球場内でのワインの醸造」も始めたようで、ワイナリー「THE FIFTY FIFTY CLUB」が2025年8月にオープンしたばかり。ほかにもフードコートにはハイボールや各種サワー・日本酒などが細かく揃っている。

そういえば試合中も売り子の方がビールを満遍なく売りに来ており、ツマミも完備の“アルコール天国”で、一日呑み歩くのも良いだろう。



「そらとしば」で原稿執筆中。快適だがマウスパッドは必携（筆者撮影）

なお筆者は「そらとしば」2階席で、オンライン会議で「ここはスタジアム、目の前グラウンドですよ？」「ログアウトしたら速攻でクラフトビール飲みます、まさか皆さん、この後も仕事？」と宣言して、神保町でネクタイを締めて働くサラリーマン数人に地団駄を踏ませた。こういった「長期滞在先のちょっと涼しいコワーキング」として球場に長居する人々も相当数いるようだ……やりすぎると取引を切られそうなので、要注意だ。



各地から集結する貸切バス。遠足で来る子供たちがきわめて多い（筆者撮影）

差別化できるのは「野球」「ファイターズ」あってこそ 集客施設としての「ボールパーク」の凄み



大谷翔平選手・ダルビッシュ有選手の壁画（筆者撮影）

こうして、エスコンフィールドやボールパークは、試合があってもなくても足しげく通うリピーターを獲得している。しかし周りを観察する限り、「野球」「ファイターズ」というテーマだけは、変えようとしていない。これが、新たなファン獲得に繋がっているようだ。

野球を観ない人でも、ダルビッシュ有選手（現：サンディエゴ・パドレス）、大谷翔平選手（現：ロサンゼルス・ドジャース）などの元・ファイターズ戦士の名前を聞いたことがあるだろう。いまはアメリカ・メジャーリーグで活躍する2選手の壁画の前では、記念撮影を行う人々の影が絶えない。

そのまま1塁側に進み、過去に優勝・日本一を達成した際の記念ペナントや、1973年に日本ハムが前身球団（日拓ホームフライヤーズ）を買収した当時からの、球団の歴史を学べる。

球場内の通路では、実況席に歩いて向かう糸井嘉男氏・杉谷拳士氏などの元・一流プレイヤーを見かけたり、ファンなら気づくであろう元・選手の球団職員の方を見かけたり。中には、新垣勇人投手（2018年引退）が普通にその辺でホットドックを売っていたりする。



スタジアムツアーなら、ファイターズガールとともに関係者専用エリアを見学できる（筆者撮影）



ファイターズが通常使用する1塁側ベンチ。手前側は新庄剛志監督のための椅子（筆者撮影）

そこまで野球を知らない方でも、濃密なファンが行き交う空間で体験を共有し、スタジアムという非日常を味わえば、「ファイターズってそんなにスゴイの？」「もっと知りたい！」と気になるような人も出てくる。そうなると、2回目の来場は野球目的で、いつしか選手タオルを振り回して応援歌を歌うようなファンに深化することもあるだろう。

球団が選手を育てるのは当然のこと。くわえて、”ハコモノ”である球場を集客施設化することでライトなファンを生み、その中から熱心なファンが育つ。“好き”“推し”とともにあるファンマーケティングの手法として、エスコンフィールドは極めて優秀なビジネスモデルではないだろうか？ 自慢のグルメとクラフトビール・梅サワーで出来上がりつつ、そう感じた。



青々とした芝生やスタジアムは、非日常そのものだ（筆者撮影）

ただ、ここまで大掛かりなボールパークを建設するのに、日本ハムグループは600億円という費用を投じている。さらに、2022年までファイターズ本拠地を置いていた札幌ドームを出て、人口200万人近い札幌市から郊外の北広島市に移転するという行為は、ビジネスとしてリスキーと言わざるを得ない。

後編記事「札幌ドームと大違い「エスコン」しっかり儲かる訳」では、2023年に開業したエスコンフィールドが、どう経営を成立させているかを追ってみよう。日本ハム流・ファイターズ流の経営スタイルは、どこにでもあるようで、意外とない。

（宮武 和多哉 ： ライター）