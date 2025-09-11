

左が白髪をケアする前、右がケア後。黒髪と白髪の中間の毛筋を作る「ハイライト」を入れると若々しく見え、髪に艶と立体感も出る（写真：草地氏提供）

【まとめを見る】白髪を気にする男性は約3分の1。サロンで染める以外にも今はセルフケアも手軽にできるようになっている

白髪染めは主に女性の問題ととらえられがちだが、文献に残る最古の白髪染めの記録は男性だ。



武将の斎藤実盛が「老武者と侮られたくない」と髪や髭を染めたという逸話が『平家物語』に残っている。

「エイジングを悟られたくない」という思いは、ジェンダーを超えた本能なのだろう。

白髪を気にしているのは男性の約3分の1

男性には薄毛という問題もあるため「白髪でも髪があるだけ十分」のような風潮があることや、「渋い」「ロマンスグレー」といったポジティブな印象もあるため、長年軽視されがちだった。

しかし、最近では男性の美容意識の高まりとともに白髪を放置したくないという意識が徐々に高まっている。白髪についての最新の調査でも、男性の約3分の1が「白髪が気になる」と答えている。

男性の白髪ケアの今はどうなっているのか、調べてみた。









染めたいが、染めているとバレたくない

「ここ数年で白髪をカバーしたいという男性が一気に増えました」というのは、ヘアスタイリストの草地永倫氏。男性専門の美容サロンMEN'S GROOMING SALON by kakimoto arms銀座二丁目店で28年のキャリアをもつベテラン美容師だ。



薄毛や白髪の悩みを受け止め、その人に合うスタイルを提案するスタイリストの草地永倫さん。MEN'S GROOMING SALON by kakimoto arms銀座二丁目店に所属する（写真：本人提供）

「きっかけはやはりコロナ禍です。白髪をなんとかできないか、という相談を受けることが増え、銀座では周囲の美容院でお客さんが消えてしまっていたにもかかわらず、うちはカラーを得意にしているため、多忙を極めました」という。

会議の間中、自分の姿を鏡のように見続ける、というオンラインの新習慣や、外出しなくなった分、自分に投資しようという気持ちになったことも大きいだろう。

とくに30代後半〜40代前半、白髪が全体の10％以下の“ファーストエイジング”といわれる世代からの要望が多いという。コロナ禍以降も白髪ケアの意識はますます拡大していると感じるそうだ。



MEN'S GROOMING SALON by kakimoto arms銀座二丁目店。東京都中央区銀座2-6-12 Okura House 6F ※kakimoto arms GINZA銀座二丁目店に併設（写真：草地氏提供）

草地さんによると、「男性の場合、白髪はなんとかしたいけれど、同時に“染めていることに気づかれたくない”という複雑な思いもあるんです」という。

1色で全体を暗く染めると、“染めている感”が出てしまったり、白髪が増えてくるとまめに根元を染めなくてはならなくなったりと手間が増えやすい。あくまで自然でサロン通いも少なくて済む印象アップの染め方を草地さんに教えてもらった。

トップサロン発・グレイカラー最新スタイル3

◎パターン ．悒▲泪縫ュアで全体的にほのかなグレーにする

カットの後に20〜30分でできる「白髪ぼかし」として最も手軽な方法。「染めていることがバレたくない」という人にもうってつけで、合わなければやめるのも簡単だ。

白髪を濃い黒色の1色で染めきるのではなく、ほのかなグレーでベールをかけるように色付ける。白髪と黒髪の色の差を縮める方法だから退色も自然で、白髪の量にかかわらずできる。ヘアマニキュアを使うが、頭皮につけないように施術するので、頭皮への負担が気になる場合にも向いている。



ヘアマニキュアで全体的にほのかなグレーにする（写真：草地氏提供）

◎パターン◆〔世襪と運Г量啅據淵魯ぅ薀ぅ函砲杷鯣韻鬚覆犬泙擦

白髪が目立つのは、黒髪との明度差が大きいからだ。そこで、黒髪と白髪の中間の明るさの金髪のような毛筋をあえて作り、本来の白髪となじませる方法が「ハイライト」だ。

金髪の量感は相談次第で調整可能。当然染めていることには気づかれるが、「白髪を隠している」というネガティブ感はなくなり、「ヘアカラーを楽しんでいる」というファッション性が高くなる。職場などで受け入れてもらえる環境にあれば、ポジティブな白髪対処法といえる。



明るい髪色の毛筋（ハイライト）で白髪をなじませる（写真：草地氏提供）

◎パターン 暗い髪色の毛筋（ローライト）で白髪量を調整する

パターン△箸狼佞法白髪の量が多くなってきたときや部分的に白髪量を減らしたい場合には、暗い髪色の毛筋を増やす。暗い色が増えることでヘアデザインに立体感が生まれ、髪のボリュームアップ効果も狙える。



暗い髪色の毛筋（ローライト）で白髪量を調整する（写真：草地氏提供）

一方、セルフ派のために手軽にできる白髪ぼかしもある。最近の白髪ケア製品は自宅で手軽に適度な染まり具合で仕上げられる。女性の白髪ケアの流行に伴い、男性用も急速に進化しているからだ。

ビギナーには医薬部外品の染毛剤よりも化粧品に分類されている製品をすすめたい。化粧品なら「黒髪もろともがっつり染まる」というより、全体がほんのり自然に染まるので「染めバレ」したくない人にもうってつけなのだ。

男性用も多く出ているので、取り入れてみるといいだろう。女性用も使えるが、立ち上がりよりもしっとり感に特化したものが多いので、仕上がりを考えると男性用がおすすめ。初めての人にも続けやすい製品をタイプ別に紹介する。

◎スタイリング剤でなじませる

白髪の量がそれほど多くなければ、髪にツヤがあるだけで染めずとも十分目立たなくなる。一般的なジェルやスタイリング剤を使うだけでもいいが、白髪用のものならよりカバー効果がアップ。



スタイリングしながら自然なツヤを与え、チラホラ見える白髪をぼかす。エイジングケア成分を配合し、ハリ・コシを感じさせる髪へ導く。ルシード 白髪用整髪フォーム グロス＆ハード185g ￥1,210（編集部調べ／写真：マンダム）

◎カラーシャンプーで洗いながら色づける

毎日使っているシャンプーを置き換えるだけなので、手間なしでできる。1〜2週間と少し長く使うことになるが、手軽に続けることを求めるならおすすめの選択だ。



シャンプー、リンス、スカルプケア、そして白髪ケアができるオールインワンシャンプー。いつもどおり洗って流すだけで白髪ケアが完了する。サロン ド プロ メンズカラーシャンプー スカルプケア 250ml 全2色 ￥1,298（編集部調べ／写真：ダリヤ）

◎カラートリートメントでぼかす

コロナ禍前後から急速に商品数が増えたカラートリートメント。通常のシャンプー前後に髪になじませて放置し、洗い流して使う。シャンプーよりも染まりがよく、白髪量が少なくても多くても使える。



独自成分の「黒髪メラニンのもと」が繰り返し使っても髪に負担をかけずに染める。染まり具合を調整しやすく、お風呂で手軽に使えるのもいい。サクセスブラック ふんわり仕上がるカラートリートメント 155g ￥3,190（編集部調べ／写真：花王）

白髪ケアが男性に清潔感を与える

白髪は単に色だけの問題ではない。毛髪自体の水分量が少なく、うねりもあることから、髪がパサついて見えやすいのだ。そのため、放置すると疲れた印象を与えやすい。草地さんも「白髪ケアはほんの少しの手間で効果が大きいので、ある意味お得。パリっとした印象になれるので好感度が高くなります」という。

今の白髪ケア技術や製品を使えば「染めバレ」の心配も無用だ。周囲から見れば、その人が染めているかどうかよりも、「清潔感」があるかないかのほうがずっと重要なのだ。白髪ケアは髪にうるおいやツヤを与えてくれるので自然に「清潔感」が備わる。今まで放置してきたという人は、ぜひ検討してみてはいかがだろうか。

（伊熊 奈美 ： 美容ジャーナリスト、毛髪診断士指導講師）