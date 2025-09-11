Snow Manの岩本照が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』の初回放送日が10月17日に決定し、追加キャストとして、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹、夏生大湖、板尾創路の出演が発表された。

参考：『恋する警護24時 season2』に成海璃子が出演 Snow Man 岩本照の新たなバディに

『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）、『着飾る恋には理由があって』（TBS系）、『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（TBS系）などの金子ありさが脚本を手がけ、2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された考察系アクションラブコメディ『恋する警護24時』。約1年半の時を経て、season2として金曜ナイトドラマ枠でカムバックを果たす。

北沢辰之助役で主演を務める岩本、岸村里夏役の白石麻衣が前作から続投するほか、岩本演じる北沢辰之助の新たなバディ役として成海璃子が出演する。

season2では、辰之助（岩本照）が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになるが、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みが揃わないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。一方、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受けることに。

そんな辰之助の助けになるのが、合併する以前から共にしてきた藤原丈一郎（なにわ男子）演じる後輩ボディガード・原湊。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルで頼もしい存在だ。さらに、辰之助とは真逆で女性との接し方もうまくモテるうえに、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助の尻をたたきながら応援する。以前と変わらず“愛され年下キャラ”は健在だが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露。藤原は「原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたい」と意気込んでいる。

また、辰之助の1年先輩のボディガード・椎谷厚徳役の今野も続投。忍耐力が人一倍強く、どんな警護場面でも動じない強者だが、抜けているところもあり、後輩の辰之助から怒られることもしばしば。しかし、どこから入手するのか、やたら情報通でミステリアスな一面も。これまで恋にはまったく無縁だった椎谷だが、season2では婚活に目覚め、恋が始まる可能性も。

そして警護チームを時に𠮟咤激励しながら温かく見守ってきた松下演じる社長・塚本和江も再登場。合併して大きくなったボディガード会社「ラッコアラ警備保障」の社長として、たびたび問題が生じる警護チームの手綱を引きながらまとめ上げていく。

season2から加入する新キャストも。その1人が、久我一刀役の夏生。2022年に『六本木クラス』（テレビ朝日系）で俳優デビューした夏生は、連続ドラマ初レギュラー出演となった『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（2023年／日本テレビ系）や『御上先生』（2025年／TBS系）をはじめ、俳優デビューからわずか2年の間に話題作に立て続けに出演している。そんな夏生が演じる久我は、「コ・アラセキュリティ」から千早と共にやってきた新人ボディガード。千早のことは信頼しているが、元「RACCO警備保障」のメンバーに心を開かず、愛想もない。特に、湊に対しては敵意むき出しで、実は過去にある関係が。

板尾が演じるのは、辰之助の警察官だった亡き・父の元同僚で、現在は辰之助たち警備チームが訓練を行う警備学校に務める梶原昌司。警察官をしていた当時、連続強盗殺人事件で犯人とされた大学生を逮捕するが、無罪となり釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことでこの大学生が誹謗中傷や殺害予告にさらされてしまい、梶原は謝罪の気持ちで辰之助たち「ラッコアラ警備保障」に警護を依頼する。

【藤原丈一郎（原湊役）コメント】●season2が決まったときの思い前作が終わったあとに照くんと「またやりたいよね」という話をしていたのですが、まさかこんなにすぐ実現できるとは思っていなかったので、今回のお話を聞いたときは驚きとうれしさがありました。

●今作でチャレンジしてみたいことやパワーアップしたいことまたアクションシーンがあるので、「よっしゃ、やるぞ！」という思いで練習させていただいています。前作の終盤でめちゃくちゃ楽しみにしていたアクションシーンがあったのですが、僕は登場してから5秒でやっつけられて終わってしまったので、season2ではどうにかアクションシーンを盛りだくさんにしていただけたら！ もちろん原湊の可愛らしい部分もみなさんに楽しんでいただきたいのですが、それ以上にたくましくなった原湊をアクションシーンで表現できたらなと思います。また前作で新人だった湊が今作では後輩もできるので、アイドルとして後輩ができたときの感情を思い出しながら作品に取り入れて、成長した新しい表情もお見せしたいですね。

●season2の撮影で楽しみにしていること照くんの座長っぷりを再び見られるのがとても楽しみです。前回は照くんがすごい差し入れをしてくださったので、照くんには早速「差し入れよろしくお願いします！」と伝えておきました（笑）。僕も大阪人ならではの“たこ焼きを作る”という差し入れをさせていただいたのですが、今回も、もしかしたらどこかのタイミングでたこ焼きを出店するかもしれません！

●視聴者へメッセージseason2につながったということは、それだけ視聴者のみなさんが楽しみにしてくださっていたという証でもあると思うので、「season2をやるよ」と発表できることがうれしいです。きっと第1話が放送されたら、みなさんがSNSなどでいろいろ感想をつぶやいてくれると思うのですが、その声がダイレクトに届くので、今からわくわくしています。season2は原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。頑張ります！

【今野浩喜（椎谷厚徳役） コメント】●前作で思い出に残っていること前作の撮影では、プロデューサーの神田さんによく「かわいい、かわいい」と言われていたのですが、そう言われることに慣れていないからどうしていいか分からず、困惑したことを覚えています（笑）。

●season2の撮影で楽しみにしていること前回、岩本さんがキッチンカーやカフェカーを差し入れしてくれたので、岩本さんにプレッシャーを感じてほしくはないけど、今回も楽しみですね。ただ、今回の撮影現場にキッチンカーを置ける場所があるかどうか…それだけが心配です。

●撮影期間中に共演者としてみたいこと（岩本照は「しい様（＝今野）とキャンプしたい」）そもそも岩本さんはあんなにアイドルとしても忙しいのに、そんな暇があるのかな。一緒に行って日帰りで帰られるのは嫌だし…。でも、休みがあればもちろん合わせます。その前に、みんな「しい様」と呼んでくれるのはありがたいですけど、season2には（芸人として大先輩の）板尾さんがいらっしゃるので、板尾さんの前でだけは「しい様」と呼ばないでほしいです（笑）。その呼び名を受け入れている姿を見られるのはちょっと恥ずかしいですね（笑）。

●視聴者へメッセージみなさんお待ちかねの、あの“しい様”が帰ってきましたよ！ みなさん、最後までお楽しみに！

【夏生大湖（久我一刀役）コメント】●season2に出演することが決まったが、『恋する警護24時』の印象前作を拝見していて一番強く感じたのは、作品全体に漂う“ファミリー感”です。登場人物それぞれが信頼し合い、温かい絆で結ばれていて、その中にいるだけで安心できるような雰囲気がありました。そんなチームに自分も新たに加わることができて本当に嬉しく、season2という責任も感じています。

●season2の撮影で楽しみにしていること「やっぱり一番楽しみなのはアクションです！ 僕自身、アクション経験が多くはないので「ちゃんとついていけるかな…」という不安があります。ただ、それ以上にワクワクする気持ちが強いです。きっとアクションの中にもチームワークの大切さが表れると思うので、現場で学びながら全力で取り組んでいきたいです。

●視聴者へメッセージseason2から新しく参加させていただきますが、まずは温かい雰囲気に満ちた警護チームの一員として、早く溶け込むことを目標にしています。前作からご覧になっている方にとってはすでに“家族”のような存在だと思うので、僕自身もその輪の中に馴染み、視聴者の皆さんからも受け入れていただけるようなキャラクターを作っていきたいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

【板尾創路（梶原昌司役） コメント】●season2の撮影で楽しみにしていること僕は、現場に午後入りして夕方には終わるスケジュールと聞いているので、楽しみですね（笑）。

●視聴者へメッセージseason2まで続いているドラマなので、間違いなく面白い作品だと思いますが、前作よりさらに面白くなって視聴者のみなさんに楽しんでもらえるように、一役として頑張ります。よろしくお願いします。

【松下由樹（塚本和江役） コメント】●前作で思い出に残っていること「北沢はうちのエースです」というセリフです。

●season2の撮影で楽しみにしていることみなさんのアクションシーンをとても楽しみにしています！

●視聴者へメッセージ規模も大きくなり、私自身もドラマを見るのをとても楽しみにしています。season2では辰之助がどのような警護をするのか、どんなキュンがあるのか、みなさんどうぞ期待して待っていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）