村上信五（SUPER EIGHT）あらゆるジャンルの権威に恐縮過ぎるオファーを申し込む前代未聞のバラエティのMCに就任
村上信五（SUPER EIGHT）がMCを務めるバラエティ単発特番『一流の技をムダ遣い THE 恐縮オファー』（読売テレビ・日本テレビ系）が、9月11日23時59分より放送される。
■村上信五「テレビの良いところも、悪いところも全部ギュッと詰まった番組でした」
『一流の技をムダ遣い THE 恐縮オファー』は、世の中に溢れる些細なお悩みを番組が拡大解釈し、あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、本気で取り組んでもらう恐縮検証バラエティ。
ゲストには、青山テルマ、小杉竜一（ブラックマヨネーズ） 、永尾柚乃が登場する。
放送では、創業113年を誇る町中華の店主の「冷やし中華のPRをしたい」というお悩みを“拡大解釈”した番組スタッフが、「冷やし中華始めました」の貼り紙の制作を、新元号発表時の「令和」を揮毫した書道家の権威へ恐縮ながらオファーすることに。スタジオで村上が「これは恐縮過ぎる…」と言葉をもらしたオファーの先には、どんなドラマが待っているのか。
そして、このオファーに縁のある“とある人”からスタジオに手紙が。スタジオが騒然となった誰もが知る手紙の差出人とは、果たして――。
さらに、小杉の持ち込んだ「餃子のタレの醤油・酢・ラー油の配分に悩んでいる」というお困りごとも、番組スタッフが“拡大解釈”し、味覚センサーを使って黄金比をはじき出すことに。そして、ここで終わることなく、番組スタッフが日本屈指の“ものづくりの街”である大田区の町工場へ出向き「餃子のタレマシン」の製作をオファー。スタジオで小杉が「事を大きくしすぎやって」と唸った先で出来上がる、マシンの仕上がりは――。
遊び心たっぷりのオファーと、そのオファーに真剣に向き合う大人たちの姿を丁寧に描く番組の収録を終えた村上は「テレビの良いところも、悪いところも全部ギュッと詰まった番組でした」と語った。
■【画像】番組場面写真
■番組情報
読売テレビ・日本テレビ系『一流の技をムダ遣い THE 恐縮オファー』
09/11（木）23:59～24:54
MC：村上信五（SUPER EIGHT）
ゲスト：小杉竜一（ブラックマヨネーズ） 、青山テルマ、永尾柚乃
