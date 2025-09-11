街でも庭でも、素足でもソックスでも。自由に履けるクロッグ【キーン】のサンダルがAmazonに登場中‼
履くシーンを選ばない。フリーダムクロッグで、足元から自由に【キーン】のサンダルがAmazonに登場!
キーンのサンダルは、アフタースポーツ、オフィス、ガーデニングなど、あらゆるシーンに対応する高い汎用性を備えたシューズ。水場や街履きにも適しており、季節や用途を問わず活躍する。
素足での着用はもちろん、薄手のソックスやフリースソックスとの組み合わせにより、春夏秋冬の4シーズンに対応。メンズ・レディースともに展開され、豊富なカラーバリエーションも魅力。
アッパーには、軽量で足を優しく包み込む圧縮EVA素材を採用。YOGUIよりも薄く成型されており、ソフトな履き心地とパッカブル仕様のデザインが特長。フットベッドもEVA素材で、速乾性に優れ、快適な足あたりを実現する。
ミッドソールは圧縮成型EVAで、軽量かつ劣化しにくく、歩行時の衝撃を緩和。アウトソールには耐摩耗性に優れたノンマーキングラバーを使用し、軽量化と耐久性を両立している。
グラフィックプリントのない単色仕様で、シンプルな美しさを追求。機能性とデザイン性を兼ね備えた「フリーダムクロッグ」は、日常をもっと自由に、もっと快適にする一足。
