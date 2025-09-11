コソボ戦でゴールを奪えなかったスウェーデン代表のイサク。(C)Getty Images

　９月に開催された北中米ワールドカップのヨーロッパ予選。注目のイタリアはエストニア戦で５−０と大勝し、続くイスラエル戦も５−４で制してグループIの２位に浮上した。同組の首位ノルウェーは現地時間９月９日にモルドバを11−１と圧倒。ここまで５戦全勝（総得点24、総失点３）とほぼ隙のない戦いを見せている。

　ワールドカップ優勝国では、グループDのフランス、同Eのスペイン、同Kのイングランドがいずれも連勝。なかでも圧倒的な強さを示したのがスペインで、トルコとのアウェーゲームはペドリ、メリーノらの活躍で６−０と大勝した。

 一方、歴史的な敗戦を喫したのがグループAのドイツだ。今予選初戦でスロバキアに０−２と完封負け。ワールドカップ予選52戦目にして史上初めてアウェーで敗戦を喫した。続くホームゲームで北アイルランドを３−１と退けたものの、２試合を消化して３位に甘んじている。
 
　その他の有力国では、グループFのポルトガル、同Jのベルギーがともに連勝を飾り、同Gのオランダは１勝１分と無敗をキープしている。

　そんな中、ワールドカップ出場12回の“北欧の雄”スウェーデンが大苦戦。スロベニアといきなり引き分けると、続くコソボ戦で０−２と衝撃の敗戦を喫した。今夏“１億2500万ポンド（約249億円）”でニューカッスルからリバプールに移籍した話題のストライカー、イサクも輝けず、FIFAランク95位（７月22日）の伏兵に勝点３を献上し、グループBで３位と早くも危険信号が灯っている。

　欧州予選は何が起こるか分からない。単純なタレント力だけでは勝てないことをスウェーデンは皮肉な形で証明したと言える。
【グループA】
１位　スロバキア　　　勝点６／２勝０分０敗／３得点・０失点
２位　北アイルランド　勝点３／１勝０分１敗／４得点・４失点
３位　ドイツ　　　　　勝点３／１勝０分１敗／３得点・３失点
４位　ルクセンブルク　勝点０／０勝０分１敗／１得点・４失点

９月４日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク　１−３　北アイルランド
スロバキア　２−０　ドイツ
９月７日
ルクセンブルク　０−１　スロバキア
ドイツ　３−１　北アイルランド
10月10日
北アイルランド　−　スロバキア
ドイツ　−　ルクセンブルク

【グループB】
１位　スイス　　　　勝点６／２勝０分０敗／７得点・０失点
２位　コソボ　　　　勝点３／１勝０分１敗／２得点・４失点
３位　スウェーデン　勝点１／０勝１分１敗／２得点・４失点
４位　スロベニア　　勝点１／０勝１分１敗／２得点・５失点

９月５日
スロベニア　２−２　スウェーデン
スイス　４−０　コソボ
９月８日
コソボ　２−０　スウェーデン
スイス　３−０　スロベニア
10月10日
コソボ　−　スロベニア
スウェーデン　−　スイス

【グループC】
１位　デンマーク　　　勝点４／１勝１分０敗／３得点・０失点
２位　スコットランド　勝点４／１勝１分０敗／２得点・０失点
３位　ギリシャ　　　　勝点３／１勝０分１敗／５得点・４失点
４位　ベラルーシ　　　勝点０／０勝０分２敗／１得点・７失点

９月５日
ギリシャ　５−１　ベラルーシ
デンマーク　０−０　スコットランド
９月８日
ベラルーシ　０−２　スコットランド
ギリシャ　０−３　デンマーク
10月９日
ベラルーシ　−　デンマーク
スコットランド　−　ギリシャ

【グループD】
１位　フランス　　　　　勝点６／２勝０分０敗／４得点・１失点
２位　アイスランド　　　勝点３／１勝０分１敗／６得点・２失点
３位　ウクライナ　　　　勝点１／０勝１分１敗／１得点・３失点
４位　アゼルバイジャン　勝点１／０勝１分１敗／１得点・６失点