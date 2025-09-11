衝撃! ”１億2500万ポンドのストライカー”も輝けず…伏兵に屈した北欧の雄が早くも危険信号【W杯欧州予選】
９月に開催された北中米ワールドカップのヨーロッパ予選。注目のイタリアはエストニア戦で５−０と大勝し、続くイスラエル戦も５−４で制してグループIの２位に浮上した。同組の首位ノルウェーは現地時間９月９日にモルドバを11−１と圧倒。ここまで５戦全勝（総得点24、総失点３）とほぼ隙のない戦いを見せている。
ワールドカップ優勝国では、グループDのフランス、同Eのスペイン、同Kのイングランドがいずれも連勝。なかでも圧倒的な強さを示したのがスペインで、トルコとのアウェーゲームはペドリ、メリーノらの活躍で６−０と大勝した。
一方、歴史的な敗戦を喫したのがグループAのドイツだ。今予選初戦でスロバキアに０−２と完封負け。ワールドカップ予選52戦目にして史上初めてアウェーで敗戦を喫した。続くホームゲームで北アイルランドを３−１と退けたものの、２試合を消化して３位に甘んじている。
その他の有力国では、グループFのポルトガル、同Jのベルギーがともに連勝を飾り、同Gのオランダは１勝１分と無敗をキープしている。
そんな中、ワールドカップ出場12回の“北欧の雄”スウェーデンが大苦戦。スロベニアといきなり引き分けると、続くコソボ戦で０−２と衝撃の敗戦を喫した。今夏“１億2500万ポンド（約249億円）”でニューカッスルからリバプールに移籍した話題のストライカー、イサクも輝けず、FIFAランク95位（７月22日）の伏兵に勝点３を献上し、グループBで３位と早くも危険信号が灯っている。
欧州予選は何が起こるか分からない。単純なタレント力だけでは勝てないことをスウェーデンは皮肉な形で証明したと言える。
【グループA】
１位 スロバキア 勝点６／２勝０分０敗／３得点・０失点
２位 北アイルランド 勝点３／１勝０分１敗／４得点・４失点
３位 ドイツ 勝点３／１勝０分１敗／３得点・３失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分１敗／１得点・４失点
９月４日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク １−３ 北アイルランド
スロバキア ２−０ ドイツ
９月７日
ルクセンブルク ０−１ スロバキア
ドイツ ３−１ 北アイルランド
10月10日
北アイルランド − スロバキア
ドイツ − ルクセンブルク
【グループB】
１位 スイス 勝点６／２勝０分０敗／７得点・０失点
２位 コソボ 勝点３／１勝０分１敗／２得点・４失点
３位 スウェーデン 勝点１／０勝１分１敗／２得点・４失点
４位 スロベニア 勝点１／０勝１分１敗／２得点・５失点
９月５日
スロベニア ２−２ スウェーデン
スイス ４−０ コソボ
９月８日
コソボ ２−０ スウェーデン
スイス ３−０ スロベニア
10月10日
コソボ − スロベニア
スウェーデン − スイス
【グループC】
１位 デンマーク 勝点４／１勝１分０敗／３得点・０失点
２位 スコットランド 勝点４／１勝１分０敗／２得点・０失点
３位 ギリシャ 勝点３／１勝０分１敗／５得点・４失点
４位 ベラルーシ 勝点０／０勝０分２敗／１得点・７失点
９月５日
ギリシャ ５−１ ベラルーシ
デンマーク ０−０ スコットランド
９月８日
ベラルーシ ０−２ スコットランド
ギリシャ ０−３ デンマーク
10月９日
ベラルーシ − デンマーク
スコットランド − ギリシャ
【グループD】
１位 フランス 勝点６／２勝０分０敗／４得点・１失点
２位 アイスランド 勝点３／１勝０分１敗／６得点・２失点
３位 ウクライナ 勝点１／０勝１分１敗／１得点・３失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分１敗／１得点・６失点
