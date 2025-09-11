川島明×菊池風磨がダブルMC！『今すぐ調べて！ウンチクん』上質なネタに「感慨深い結果」（菊池）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

川島明（麒麟）と菊池風磨（timelesz）ダブルMCで送るバラエティ単発特番『言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん』が、9月11日21時に放送となる。このたび、本番組の見どころと場面写真が公開された。

■菊池風磨「感慨深い」、川島明「ドアホが作ってるの？」と語る衝撃ネタの数々

この番組は、インターネットや本には載っていないが、言われてみたら確かに気になってしまうような疑問を、謎のキャラクター・ウンチクん（声：秋山竜次）がお節介にも調べてくれる、シン雑学バラエティ。情報あり、笑いありの怒涛の雑学22ネタをスピーディかつ盛りだくさんに届ける。

■小倉優子放心!?「ステーキ肉を柔らかくする方法」を12時間検証

最初に取り上げられるテーマは、「ステーキ肉を本当に柔らかくする方法」。パイナップルに漬け込む、ミートハンマーでたたくなど世の中で噂される肉を柔らかくする方法36種類を、小倉優子がたったひとりで片っ端から実践して検証に挑む。ロケが5時入りだったことに少し不満げな表情を垣間見せつつ始まった検証。途中、放心状態になりかけながらも、12時間に及ぶ調査を経てひとつの答えに辿り着く。その方法とは果たして。

■timelesz原嘉孝「僕は香薫派なので！」

「本場ドイツ人が選んだ日本のソーセージNo.1」のテーマでは、大学やドイツ料理店から関西万博ドイツパビリオンにまで出向き、日本国内で市販されるソーセージをドイツ人に試食してもらう大調査を敢行。シャウエッセン、香薫、燻製屋など数々の人気ソーセージからドイツ人が忖度なしで選ぶNo.1とは？ さらに、「僕は香薫派なので！」と語る原嘉孝（timelesz）は、ウンチクんが持ってきた答えを受け入れるのか!?

■カラオケ100点獲得年間210回の達人がその十八番を紹介

「カラオケで100点を撮りまくる人の歌声は？」のテーマでは、JOYSOUNDのカラオケ会員サービス「うたスキ」の会員1,000万人中で100点獲得回数が1位の人物に辿り着く。1年間で100点を獲得した回数はなんと210回。脅威の歌声と、その人物の十八番を紹介。

その他にも、「銭湯で使用率No.1の風呂洗剤とは？」「阿波踊りvsサンバ、50m走したらどっちが速い？」「気象予報士が歌詞から考察！ 積雪量No.1の豪雪ソングって何？」など、どこにも答えのない疑問をウンチクんが調べ上げて、もったいぶらずにどんどん紹介していく。

次から次へと出てくる雑学は、「くだらないことをこんなにもマジメにやっていて…感慨深い結果」と菊池が感想を残す上質なネタから、「ドアホが作ってるの？ この番組？」と川島が思わずツッコむ衝撃ネタまで玉石混合!?

世界中のどこにも答えのない、ここでしか知り得ないとっておきの「雑学」のオンパレード。シン雑学バラエティ『言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん』は、9月11日21時放送。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん』

09/11（木）21:00～22:54

出演者

MC：川島明（麒麟）、菊池風磨（timelesz）

進行：ウンチクん（声：秋山竜次（ロバート））

ゲスト：伊集院光、peco、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、原嘉孝（timelesz）

