◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3広島(10日、東京ドーム)

広島に接戦で勝利し4連勝とした巨人の阿部慎之助監督が選手たちを評価しました。

巨人は同点の8回、満塁で代打として坂本勇人選手を打席に送ると、犠牲フライで勝ち越しの1点をあげました。坂本選手の活躍を試合後、阿部監督は「そういうときのために居てくれているので。とても大きいですね。（犠牲フライは）最高の結果じゃないですか？向こうだっていいピッチャーが出てきてますし」と称賛しました。

その前にはノーアウト1塁2塁の場面で5番・岸田行倫選手が追い込まれてから内野ゴロとなりますが結果、進塁打となりチャンスを広げる形となりました。阿部監督はこの場面について「あれこそチームバッティングだと思います。状況判断ができる選手が素晴らしいんだけど、できない選手が多いので、明確に言っていかないと今の選手は分からない選手が多いので明確に教えていこうかなと思います」と評価しました。