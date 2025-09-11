◇サッカー国際親善試合 アメリカ2―0日本(日本時間10日、アメリカオハイオ州)

日本代表のDF・長友佑都選手がアメリカ戦後、試合を振り返りました。

前回のメキシコ戦から先発のメンバー11人を入れ替え、3バックの左で出場した長友選手でしたが前半30分、左からのクロスに対してボレーで先制点を許しました。

試合後、長友選手は「まず失点に絡んでしまったので、あそこ寄せられないとワールドカップ本番でも難しくなりますし全然まだまだだなと思いました」と反省しました。

後半は4バックにしますが、さらに1点を奪われ0-2で敗戦。「ワールドカップ優勝という目標を掲げている以上は、スタメン選手今日11人変わりましたけど、全員が同じレベルで戦えないといけないですし、個人でも個々が上回っていかないとやっぱりワールドカップ優勝はできないと改めて痛感させられました」と振り返りました。

後半からシステムを変更したことについては「相手によっていろいろなシステムを試して、これもワールドカップ優勝に向けてなので、誰がどのポジションで出てもしっかりとパフォーマンスを発揮できないと行けないですし、今日の敗戦は相手が上回ったというところなので、まずは個人のところを反省したい」とコメント。

アメリカ遠征は1分け1敗という結果に、「チームの目標がワールドカップ優勝なので、個人もそのレベルに持って行かないと正直話にならないので、Jリーグに帰ってもう一回自分自身を見つめ直して厳しくやっていきたい」と語りました。