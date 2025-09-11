11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万3870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては32.33円高。出来高は5968枚だった。



TOPIX先物期近は3135ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比5.97ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 43870 +0 5968

日経225mini 43875 -5 121322

TOPIX先物 3135 -11 3946

JPX日経400先物 28185 -55 847

グロース指数先物 770 -4 452

東証REIT指数先物 売買不成立



