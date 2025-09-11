　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万3870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては32.33円高。出来高は5968枚だった。

　TOPIX先物期近は3135ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比5.97ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43870　　　　　　+0　　　　5968
日経225mini 　　　　　　 43875　　　　　　-5　　　121322
TOPIX先物 　　　　　　　　3135　　　　　 -11　　　　3946
JPX日経400先物　　　　　 28185　　　　　 -55　　　　 847
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　-4　　　　 452
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース