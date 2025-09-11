「チャレンジＣ・Ｇ３」（１３日、阪神）

本格化の時だ。サブマリーナが１０日、武豊を背に栗東ＣＷで躍動した。じっくりと呼吸を合わせながら落ち着いた脚取りで直線へ向くと、一気にギアチェンジ。あっという間にセレッソデアモール（５歳２勝クラス）を抜き去り、迫力満点の動きで１馬身突き放した。マークした時計は６Ｆ８１秒４−３６秒７−１１秒５。鞍上は「落ち着いていたし、きょうの感じはすごく良かった。頭数の多い内回りは戦いにくくなるけど、状態はいいし、ポテンシャルも高い」と好感触を口にした。

キャリア７戦全てが４着以内と、豪脚を武器に常に高いパフォーマンスを披露してきた。体を増やして挑んだ前走の新潟大賞典では上がり３Ｆ最速となる３３秒８の脚を駆使して２着に猛追。重賞初挑戦で、大器の素質を示した。

今回が秋初戦となるが、庄野師は「背も伸びてしっかりしてきたし、精神的にもドッシリしてきた」と確かな成長を感じている。「折り合いもつきやすくなっているし、十分脚をためてこの馬のいいところを引き出せれば。あとはジョッキーに任せます」。充実一途の４歳馬。今度こそ重賞舞台を先頭で駆け抜けてみせる。