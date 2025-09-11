『週刊文春』が9月10日に報じた、俳優・坂口健太郎の年上女性A子さんとの同棲関係。さらには、A子さんとの交際中に永野芽郁とも“親密な関係”にあったと報じられ、衝撃が走っている。

記事によると、坂口はA子さんと同棲しながら、3年程前から永野とも関係があったという。永野の所属事務所は同誌の取材に対し、交際していたことを認めている。

坂口と永野は2015年の映画『俺物語!!』など共演も多く、2022年からはともに『PRADA』のアンバサダーもつとめていた。2人の仲の良さは業界内でも有名で、坂口は芸能界きっての“モテ男”としても知られている。

「永野さんは2025年4月、『週刊文春』に田中圭との不倫が報じられています。その影響で、出演が決まっていた2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』を降板し、多数出演していたCMからも姿を消しました。7月にカナダで開催された国際映画祭で、主演映画『かくかくしかじか』の上映会のため、久々に公の場に姿を見せたものの、事実上活動休止の状況です」（芸能記者）

そこへ、持ち上がった坂口との“三角関係”報道。今後への影響は小さくないようだ。

「生々しいLINEでのやり取りなどが報道され、清純派だった永野さんのイメージは完全に壊れました。ただ、女優としての評価は高く、Netflixのようなネット配信でのドラマから復帰する道はあるのではないか、とも言われていました。しかし、この坂口さんとの報道によって、復帰はさらに遠のいたのではないでしょうか」（同前）

Xでは

《永野芽郁って男ウケはいいの？絡んだ男性芸能人（人気ある人限定）根こそぎな印象ある。イメージ悪すぎるから復帰難しいかもね。》

《永野芽郁の不倫話また出てきて、坂口さんだって？もう無理、ハコヅメドラマですごく好きだったけどガッカリした》

《永野芽郁もう復帰は絶望的だなぁ。。》

など、失望の声があふれている。復帰への道のりは険しそうだ──。